deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

¡ATENCIÓN! Todos los detalles del MNF entre los San Francisco 49ers y los Carolina Panthers

El MNF de la semana 12 entre los San Francisco 49ers y los Carolina Panthers podria afectar de manera radical el futuro de sus respectivas franquicias

san francisco 49ers
Herminio Fernández
Ritual NFL
Compartir

El Monday Night Football de la semana 12 enfrentará a los Carolina Panthers con los San Francisco 49ers en Santa Clara California, en un choque con implicaciones directas en la pelea por puestos de postemporada en la NFC. Los dos equipos llegan con dinámicas distintas y motivaciones claras para escalar posiciones en sus respectivas carreras hacia los playoffs.

Te puede interesar: ¡ATENCIÓN! Kyle Shanahan informó sobre el raro problema de una de las estrellas de San Francisco

Desde el punto de vista de las cifras, San Francisco (7-4) parte con ligera ventaja sobre Carolina (6-5), pero el calendario y la racha reciente muestran que cualquiera puede ganar: los 49ers buscan recuperarse de varias bajas en su línea defensiva, mientras que los Panthers llegan con impulso tras una espectacular remontada en la que Bryce Young registró una actuación histórica la semana pasada. La combinación de la necesidad de victorias y la presión por sumar fuera de casa convierte a este Monday Night en un cruce de altísimo voltaje.

Dejar su tierra para llegar al Chelsea: la historia de Germán López | Visa de Crack

Duelo cara a cara entre Brock Purdy vs Bryce Young

El duelo de mariscales será el foco principal: Brock Purdy, ya recuperado de molestias en el dedo del pie y con su retorno reciente al once, tendrá la tarea de mantener la eficiencia ofensiva de San Francisco y encontrar a sus receptores contra una secundaria que ha mostrado altibajos. Por su parte, Bryce Young llega en un gran momento anímico y estadístico, su juego aéreo ha explotado en semanas recientes y será determinante si Carolina quiere dominar el tempo y evitar que el juego se decida en la línea de golpeo.

Un factor que puede inclinar la balanza es la lesión de piezas clave en el pass rush de los 49ers: la franquicia ha sufrido bajas importantes en la línea defensiva esta campaña, lo que obliga a Shanahan y su cuerpo técnico a ajustar esquemas y dependencias para presionar al quarterback rival. Esa ausencia de explosión defensiva significa que el juego aéreo de Carolina tiene oportunidades para aprovechar espacios si el front seven no logra generar presión consistente.

Las claves del juego entre San Francisco y Carolina

Los puntos más importantes durante el juego serán la protección de Purdy ante las coberturas profundas de Carolina, observar si Young mantiene la química con Tetairoa McMillan y Xavier Legette después de su récord de yardas y por último ver cómo ajustan los 49ers su esquema defensivo sin sus piezas de mayor impacto. En suma, es un MNF con sabor a prueba de fuego para aspirantes a postemporada: atractivo para neutrales y definitorio para ambos bandos.

Te puede interesar: Los 49ers de San Francisco y su importancia en el turismo en Estados Unidos

Carlos Guerrero ‘Warrior’ | Capítulo 1: De futbol y otras locuras | El Canal del Mundial

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Herminio Fernández

Autor / Redactor

Herminio Fernández

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL
Thumbnail
Ritual NFL
¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Ritual NFL | Análisis y resumen completo de la jornada
Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
×
×