¡ATENCIÓN! Kyle Shanahan informó sobre el raro problema de una de las estrellas de San Francisco

Kyle Shanahan reconoció públicamente que la situación contractual y médica en torno al receptor Brandon Aiyuk es “inusual”, durante la rueda de prensa previa al partido de la semana. El entrenador evitó entrar en detalles específicos, pero confirmó que el club tomó decisiones este verano que han alterado las garantías del contrato del jugador y que ese desenlace no es algo que se vea con frecuencia en la liga.

Según informes oficiales y fuentes cercanas a la organización, los San Francisco 49ers anularon la mayor parte del dinero garantizado de Aiyuk para la temporada 2026, una medida que dejaría sin efecto millones en garantías que hasta entonces figuraban en su contrato. Ese movimiento contractual fue descrito por el propio cuerpo técnico como parte de un asunto complejo que se gestó durante el verano.

¿Desde cuándo San Francisco no puede usar a Brandon Aiyuk?

En lo deportivo, Aiyuk permanece fuera de acción desde su lesión grave en 2024 y su regreso ha sido tratado con cautela por el equipo médico; Shanahan afirmó que el estatus del receptor es “semana a semana” y que esperan que vaya superando las marcas requeridas para abrir su ventana de prácticas. El head coach remarcó que, en jugadores lesionados, los procesos de rehabilitación y comunicación pueden ser distintos y que el cuerpo técnico no puede dar por cerradas todas las aristas hasta tener informes médicos claros.

¿Qué podría pasar en el futuro de Brandon Aiyuk y San Francisco?

La combinación entre el estado físico del jugador y la reciente reestructuración de sus garantías ha generado especulación sobre el futuro de Aiyuk en la franquicia: varios medios cercanos a San Francisco han apuntado que la anulación de garantías podría facilitar una salida del equipo tras la temporada si no hay un acuerdo o recuperación completa. Shanahan, por su parte, reiteró que sigue esperando ver progreso y que prefiere no mezclar lo que calificó como “asuntos de negocio” con las decisiones puramente deportivas dentro del vestuario.

Mientras los 49ers gestionan la baja de uno de sus receptores más productivos de los últimos años, la organización, la dirigencia y la afición seguirán muy pendientes de cualquier novedad médica o administrativa que termine de definir el desenlace del caso Aiyuk en las próximas semanas.

