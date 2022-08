Los detalles que separan a César Montes del Dinamo Moscú

Durante el presente mercado de fichajes veraniego, varios futbolistas mexicanos dieron el salto a Europa y tal parece que uno más estaría cerca de lograrlo en la recta final de traspasos. A pesar de que en los últimos días habían bajado los rumores, César Montes estaría muy cerca de ir al Dinamo Moscú.

Después del triunfo de Monterrey por 3-0 ante los Xolos de Tijuana el pasado domingo, Duilio Davino, presidente deportivo de Rayados, habló sobre el posible fichaje del defensa azteca con el conjunto de la Liga de Rusia.

“Lo de Rusia está. El libro de pases permanece abierto una semana más. Está la probabilidad, no está fácil, pero está la probabilidad”, señaló el directivo del equipo regiomonano, tras el encuentro de la Jornada 11 del Apertura 2022.

Cuando parecía que su posible salida había quedado atrás, Davino revivió las posibilidades tras estas declaraciones.

El zaguero apenas ha tenido 32 minutos de actividad en los últimos siete partidos y para el partido de la jornada 11 ante el cuadro fronterizo no viajó con el equipo, aunque el directivo reveló las razones de su ausencia.

“Había tenido Covid, no estaba entrenando y se decidió que no viajara. Se habló con la selección para que tengan consideración de que no ha estado entrenando y que no pudiera participar muchos minutos para consideración de todos”, añadió.

César Montes, limitado con la Selección Mexicana

César Montes fue convocado por la Selección Mexicana, a pesar de que no ha tenido minutos con Monterrey y el equipo regiomontano le habría pedido al cuerpo técnico que no tenga tantos minutos debido a su ausencia durante el último mes.

Sin embargo, luce complicado, ya que el defensa es una de las piezas fundamentales del estratega argentino.