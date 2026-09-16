StarCraft regresa como un shooter de mundo abierto y llegará en 2030

Uno de los anuncios más inesperados de BlizzCon 2026 fue el regreso de StarCraft. Blizzard confirmó que trabaja en un nuevo título de la franquicia que llevará a los jugadores nuevamente al Sector Koprulu, pero con una propuesta completamente diferente.

La compañía presentó STARCRAFT como un shooter de mundo abierto original, un cambio importante para una saga históricamente relacionada con la estrategia en tiempo real. El proyecto está previsto para llegar en primavera de 2030.

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Por el momento, Blizzard mantiene bajo reserva buena parte de los detalles del proyecto. La compañía no ha revelado información completa sobre su historia, personajes jugables, sistemas de combate o estructura del mundo, por lo que todavía quedan muchas preguntas alrededor de esta nueva interpretación del universo de StarCraft.

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Starcraft Open World Shooter, llegará en 2030✨🎮 pic.twitter.com/1uTdJaTC5X — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) September 12, 2026

Lo que sí está confirmado es el escenario. Los jugadores regresarán al Sector Koprulu, el territorio espacial donde se desarrollan los principales acontecimientos de la franquicia y donde Terran, Zerg y Protoss han protagonizado algunos de los conflictos más importantes del universo de Blizzard.

La decisión de convertir StarCraft en un shooter de mundo abierto representa también una nueva manera de explorar este universo. En lugar de controlar ejércitos desde una perspectiva estratégica, el proyecto permitirá experimentar el conflicto desde una perspectiva más directa y centrada en la acción.

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StarCraft cuenta con una historia que se remonta a 1998, cuando Blizzard lanzó el juego original. Posteriormente, la franquicia continuó con StarCraft II, cuya primera entrega, Wings of Liberty, llegó en 2010.

Con este nuevo proyecto, Blizzard busca llevar uno de sus universos más reconocidos hacia un género distinto, aunque todavía no se conocen todos los elementos que definirán su propuesta.

STARCRAFT está programado para primavera de 2030. Blizzard promete compartir más información conforme avance el desarrollo.