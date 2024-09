Detienen a escolta de jugador de Pumas por balear a dos personas

El guardaespaldas de un jugador de Pumas los de la UNAM estaría envuelto en un problema extra cancha. Se trata de Edwin N, quien de acuerdo a información de autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, estaría detenido por pelearse y balear a dos personas afuera de su domicilio.

El escolta les habría pedido a los hombres que se fueran de su hogar, pero estos se habrían negado y eso habría causado que todo terminara en una pelea mayor. El guardaespaldas trabajaría para un jugador uruguayo y el único con esta nacionalidad en el cuadro felino es Robert Ergas. Hasta el momento no se ha confirmado si esta persona trabaja para algún futbolista del cuadro del Pedregal

Los Pumas atraviesan un momento delicado en el torneo Apertura 2024, luego de la última derrota ante tigres en CU.

“Lo de bache no sé si es de resultados, puede ser. Son tres, pero yo tengo que analizar rendimiento y no me alcanza, pero no son justificaciones. Somos Pumas. Hay que hacer un análisis, ver los goles cómo vienen. Pudimos hacer el segundo, pero está trabajado hasta el hartazgo el tercer gol que es el mismo que hace Austin. Hay que trabajar y trabajar”, fueron las palabras del argentino Gustavo Lema luego de la caída ante el equipo regiomontano en casa.

Por otro lado, el DT de Pumas aseguró que está molesto por el mal rendimiento que ha tenido el equipo en los últimos 3 encuentros, en los cuales han tenido duras derrotas.

“A la afición hay que darle resultados. Trabajamos para eso, pero es un proceso. En 10 años es la segunda mejor campaña del equipo y me tocó ser parte de ella. Clasificamos a las dos liguillas. El plantel lo armé yo y participé en el torneo pasado”, sentenció el estratega felino.