Devin Haney se autodenomina como el ‘mejor boxeador del mundo’

El boxeador estadounidense Devin Haney, llegará a la pelea ante Vasyl Lomachenko exponiendo una confianza única que lo ha llevado a decir que es ‘el mejor boxeador del mundo’.

The Dream se ha autodenominado como el mejor pugilista de la actualidad, algo que al menos no aparece en el ranking mundial de The Ring o BoxRec, pero él, como invicto, campeón indiscutido y teniendo apenas 24 años asegura estar en un nivel superior a cualquier otro peleador llámese ‘Canelo’, Usyk, Bivol, Inoue o Crawford.

Haney no tiene la mínima duda de que saldrá vencedor ante Lomachenko, lo que cree, refrendará sus palabras surgidas en el marco de esta pelea que podrás ver EN VIVO el sábado 20 de mayo desde las 11:00 PM.

TOP RANK

Las polémicas palabras de Devin Haney

“Soy el mejor boxeador del mundo, a quemarropa, punto. Soy campeón ndiscutible por una razón. Estoy asumiendo las tareas más difíciles una por una, sigo alineándolas y seguiré superándolas, derribándolas (retos). Traigo todo a la mesa y cualquiera que diga algo sobre el poder (golpes), cuando se sube al ring conmigo es algo diferente”.

Recalcó que para dejar testimonio, planea “Mostrar otro aspecto de mi juego, y estoy emocionado por ello. Quiero que los fanáticos sintonicen porque será una noche divertida para mí y mi equipo”.

Sostuvo que no le es posible describirse con facilidad, ya que “no hay nada que no pueda hacer, por eso me cuesta decir una cosa (que me defina en el ring). No hay nada que no pueda hacer.. Soy un joven veterano en el juego, estudiante del juego, que puede hacerlo todo. Y mostraré el sábado por la noche todos mis atributos. Estoy trayendo mi caja de herramientas, estoy sacando todas las herramientas y no puedo esperar”.

Devin Haney promete retirar a Lomachenko

Pero además, Devin Haney se ha propuesto retirar del boxeo al peleador Vasyl Lomachenko en esta refriega, aunque su rival llegue al choque con las credenciales de haber sido campeón del mundo en peso pluma, superpluma y ligero y haberse quedado a una correa del indiscutido.

También fue dos veces campeón olímpico y busca sacar la casta por su país Ucrania que está sumido en una guerra en la que además participó por meses durante el año pasado.