Devin Haney, a defender sus títulos en revancha ante Kambosos

Una de las peleas más esperadas del otoño está por ocurrir en Australia: Devin Haney contra George Kambosos, en duelo de revancha en la que están en juego los cuatro campeones de la división de los ligeros.

El 5 de junio del presente año, Kambosos se midió ante Devin Haney en el Estadio Marvel de Australia, donde el local fue superado por el boxeo estilista del estadounidense, que le permitió llevarse a casa el cetro de la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo.

La pelea dejó qué desear, brindó pocas emociones en un resultado que fue decisión unánime, sin que arriesgaran al choque cuerpo a cuerpo.

Se pronostica una mejor pelea: Haney vs Kambosos

Al caer Kambosos, su equipo activó al momento la cláusula de revancha y Haney por contrato tuvo que aceptar y ponerse a negociar, la cual tendría que suceder de nuevo en Australia.

En menos de seis meses, ahora volverán a medirse en un pleito a 12 giros, con cuatro títulos de por medio en el que las estrategias cambiarán, pues Haney está convencido que lo que sirvió en junio podría no rendir frutos y en el caso de Kambosos tiene que mostrar su mejor faceta.

Las declaraciones de Devin Haney

“Definitivamente hicimos algunos ajustes, aprendimos del primer combate. Obviamente, todos sabemos que vendrá con un plan de pelea distinto. Las mismas cosas que funcionaron en la primera pelea, pueden no servir tan bien en la segunda pelea, así que nos estamos preparando para todo”.

“Tenemos que ver cómo se desarrolla la pelea. Estamos preparados para ganar por cualquier medio si es necesario, por lo que el enfoque principal es ganar. Si llega un nocaut, entonces llega, pero mi enfoque es ganar”.

“Definitivamente Kambosos debió haber sido humilde cuando fue campeón, pero al final del día, su cabeza se hizo grande. Se le subió a la cabeza”.

“El hablar no importa. Voy a entrar al ring y haré lo que tenga que hacer. No importa qué réferi esté allí, no importa dónde sea la pelea, no importa. Yo voy a ganar otra vez”.

Las declaraciones de George Kambosos

“Siento mucha energía. Estoy muy relajado, concentrado. Como dije, soy un peleador. No estoy tratando de hacer otra cosa. Todo va muy bien, va fantástico. Estamos concentrados y hambrientos de victoria. Es todo”.

“Cuando volví a ese vestidor después de la primera pelea, mi forma de pensar cambió de inmediato. Soy un retador nuevamente. No estaba molesto. Estoy en un lugar familiar, y aquí es donde he estado la mayor parte de mi carrera. ¿Dudan de mí? No hay problema. Me encanta cuando dudan de mí. Me encanta cuando piensan que no tengo ninguna posibilidad”.

“Hemos venido con un plan de juego fantástico, así que estamos listos para lo que sea. Si tiene cualquier estilo, si es el mismo estilo, veamos qué intenta”.

“Tengo un equipo más pequeño. No tengo demasiado séquito, pero tengo un equipo con el que me siento muy cómodo. Lo estoy tomando a la vieja escuela. Voy a volver a lo que me llevó a la cima”.