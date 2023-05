Horario y dónde ver pelea Devin Haney vs Vasyl Lomachenko

El mundo del boxeo solo tendrá las miradas esta noche puestas en la pelea de Devin Haney ante Vasyl Lomachenko, a celebrarse en Las Vegas y que podrás seguir a detalle por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

VE AQUÍ LA PELEA HANEY VS LOMACHENKO

Por fin llegó el momento en el que el campeón indiscutido de peso ligero Devin Haney se pondrá los guantes para exponer sus cuatro cetros ante el ucraniano Vasyl Lomachenko en la que ha aceptado, será su última oportunidad para lograr ser indiscutido.

El choque venía cargado de mucha expectativa, pues con solo 24 años Haney tiene el honor de ser indiscutido, viene con marca invicta y se muestra tan desafiante que deslumbra; pero enfrente está Loma, el mejor libra por libra del 2017 al 2020, campeón en tres divisiones, campeón olímpico y con una carrera amateur de más de 400 peleas.

El empujón de Haney a Lomachenko

Pero toda la expectativa se disparó a niveles no previstos, cuando en la ceremonia de pesaje, The Dream se hizo de palabras con Loma y le pegó un empujón con todas sus fuerzas. El europeo no cayó por las personas de su equipo que estaban detrás de él y tampoco comenzó una riña porque intervinó la seguridad y los equipos.

¿Haney logrará cumplir sus objetivos?

La campana sonará en el MGM Grand este 20 de mayo y estando solos en el encordado, será momento que Haney demuestre que sus acciones tienen sustento y podrá no sólo vencer, sino retirar a Lomachenko como ha previsto.

TOP RANK

Lomachenko, discreto pero dispuesto a todo

Vasyl Lomachenko no es un tipo que pierda los estribos, sobre todo después de haberse dado cuenta que haber sido egoísta le costó perder en el 2020 según dijo en una reciente entrevista. Loma se ha mostrado discreto en sus declaraciones y en sus apariciones, se ha mostrado hasta respetuoso, pero al estar en el enlonado, buscará aprovechar todos los reflectores para hacer tendencia su actuación y ser campeón indiscutido.

¿Dónde ver la pelea y a qué hora Haney vs Lomachenko?

La pelea la podrás ver esta noche de 20 de mayo desde las 11:00 PM con los comentarios y narración del Box Azteca Team, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.