Devin Haney y Vasyl Lomachenko, se encuentran en rueda de prensa

Se celebró este miércoles la rueda de prensa de la pelea de Vasyl Lomachenko ante Devin Haney, en la que ambos pugilistas y sus entrenadores, dieron pormenores de la guerra que se avecina en el MGM Grand de Las Vegas este sábado 20 de mayo y que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

La pelea a 12 rounds tendrá como gran atracción, los 4 cinturones de peso ligero que tiene en su poder Devin Haney, conocido como The Dream y que anhela el ucraniano Vasyl Lomachenko en esta reñida pelea.

El pleito ha sido el deseo de los amantes del boxeo, pero también era pretendido por Devin Haney hace cuatro años cuando buscaba los títulos que tenía Haney. Los destinos de ambos peleadores se han modificado y ahora con el estadounidense como monarca indiscutido expone ante el mejor libra por libra del 2018 al 2020.

Las declaraciones más importantes de la pelea Devin Haney vs Vasyl Lomachenko

Lomachenko llega fortalecido a este pleito

“Fue duro (entrenamiento), como siempre. Fue muy duro, pero fue más motivación, fue una gran motivación para mí ya que entiendo que es la última oportunidad de ser indiscutible. Es por eso que cada (sesión de entrenamiento) todos los días, empuje, empuje y empuje.

Haney sobre tener la pelea ante Lomachenko

“Lo he estado pidiendo, como he dicho durante cuatro años, pero finalmente ha llegado el momento de la pelea. Me quito el sombrero ante él por darme una oportunidad después de cuatro años. Respeto su decisión de quedarse, luchar por su país y todo eso. Eso me dio la oportunidad, me alineó mi oportunidad de ir a Australia (contra Kambosos), así que es justo que le dé la oportunidad como debería hacerlo un verdadero campeón. Busco dar una gran pelea para los fanáticos el sábado por la noche”.

Lomachenko sobre su estrategia para salir vencedor

“Mira (Haney), realmente es un boxeador de alto nivel. Entiende el boxeo, sabe lo que tiene que hacer, puede usar su alcance y puede usar sus pies y sentir la distancia. Tengo mucha experiencia en este deporte y será muy interesante para mí”.

Haney sobre la presión que le genera esta pelea

“No veo a nadie más, nada más que a Loma y salir victorioso. Lo principal es Loma, ganar la pelea, y puse todo en el campo de entrenamiento, me esforcé y estoy listo para comenzar esto”.