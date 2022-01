Paolo Di Canio destrozó a Lukaku: “Es un gato tonto”

Paolo Di Canio fue muy duro con Romelu Lukaku. El controvertido ex jugador italiano catalogó al delantero belga como un futbolista “débil, arrogante y frágil”. Todo esto después de la entrevista que el goleador otorgó a Sky Italia, en la que manifestó que no estaba contento con su situación en el Chelsea. La primera consecuencia de las palabras del delantero fue no ser tomado en cuenta para el partido de ayer en el que los Blues y el Liverpool empataron a dos en Stamford Bridge.

Ahora, el escándalo es total. Y es que Di Canio le echó gasolina al fuego al referirise a la situación que vive el hombre que, ahora, quiere volver al Inter de Milán, ya que no se siente cómodo con el cambio de sistema elegido por Thomas Tuchel, pero aclaró que al ser un profesional no se rendirá y luchará por su lugar en el club. Sin embargo, Di Canio piensa lo contrario.

“Lukaku no es consciente de lo que dijo, en esa entrevista vimos la debilidad de un deportista que se rindió tras seis meses en la Premier League, a la cual llegó, quizás, con la arrogancia de alguien que no conoce su verdadero nivel. Ganó un scudetto con el Inter como coprotagonista con el resto de sus compañeros, pero no es un Lionel Messi”, arrancó el ex delantero en el show de la Premier League de la cadena Sky de Inglaterra.

El goleador italiano fue tajante con su par de Bélgica

Pero, fiel a su estilo incendiario, no quedó ahí. El hombre que cuando jugaba se vio envuelto en diversas polémicas, entre ellas el realizar el saludo fascista cuando jugaba para la Lazio, no podía quitar el pie del acelerador y, además de calificarlo como un “jugador funcional” dejó en claro que si consideraba que al llegar al campeón de Europa sería el número 1 estaba totalmente equivocado.

Lukaku y Ronaldo maximos goleadores en Rusia 2018

“Como siempre lo dije, más que una pantera es un gato tonto. Jamás ha estado hambriento o determinado para los grandes escenarios. Creo que en el Chelsea se estarán arrancando el pelo de la cabeza por el arrepentimiento de haber comprado a este jugador, especialmente porque ni siquiera lo necesitaban”, afirmó Di Canio con respecto a la transferencia que por la que el Chelsea desembolsó 98 millones de libras esterlinas y por ahora no ha sido una inversión sino un gasto.

El último semestre del año pasado, Romelu Lukaku participó en 13 partidos y anotó cinco goles. Números muy pobres para un futbolista por el que se pagó tanto y, encima, el ambiente se ha enrarecido en demasía a causa de su añoranza por volver al Inter de Milán.