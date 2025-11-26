El día que Barcelona “obligó” a Ronaldinho a jugar a medianoche

La Liga BBVA MX ha entrado en mucha polémica en los últimos días luego de darse a conocer los horarios de los cuartos de final, incluyendo el duelo de ida entre Xolos y Tigres que se disputará a las 11 de la noche, hora centro del país. Curiosamente, esto es un tanto “común” en Europa y Ronaldinho fue víctima de este hecho en el Barcelona.

Ronaldinho Gaúcho es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos por los logros que tuvo en el Barcelona, equipo que, hace algunos años, lo “obligó” a disputar un duelo a medianoche. Si no conocías esta historia y deseas saber más detalles al respecto, entonces quédate con nosotros.

¿Barcelona obligó a Ronaldinho a jugar a medianoche?

Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre del 2003, cuando Ronaldinho y el Barcelona se enfrentaron al Sevilla pocos minutos después de las 12 de la madrugada; es decir, una hora más tarde del duelo que se llevará a cabo este miércoles entre Xolos y Tigres.

La situación derivó de tal forma debido a un descuadro entre las dos instituciones, mismo que hizo que el partido del Barcelona, el cual marcaba el debut de Ronaldinho con la casaca blaugrana, fuera retrasado hasta este horario con la intención de que pudieran contar con todo el talento internacional que tenía.

Al final, el Barcelona y el Sevilla igualaron a un tanto pasada la 01:30 de la madrugada con un gol precisamente de Ronaldinho. Y, de acuerdo con el diario AS, el equipo recompensó a la afición con chocolate caliente, gazpacho y un espectáculo de ópera completamente gratuito.

¿Cuáles fueron los números de Ronaldinho en el Barcelona?

Más allá de los innumerables campeonatos que el brasileño logró con la casaca blaugrana, los fanáticos lo recuerdan por los números que obtuvo en el Barcelona. Y es que, desde su llegada al club en julio del 2003, el astro brasileño contabilizó 94 anotaciones y 69 pases a gol en 207 duelos disputados.

