Revelan que el precio del Xbox Series X|S podría aumentar; esta es la razón

Han pasado cinco años desde que la Xbox Series X|S llegó al mercado para acaparar gran parte de las nuevas generaciones de gamers, convirtiéndose así en una de las consolas más vendidas en México y el resto del mundo junto a la Nintendo Switch 2 y la PlayStation 5.

Se trata, entonces, de una consola que superó las expectativas que se tenían de ella en torno a lo que podría ofrecer en relación a su competencia más directa. No obstante, recientemente se ha dado a conocer que la Xbox Series X|S podría tener un importante aumento de precio. ¿Cuál es la razón?

¿Por qué razón la Xbox Series X|S tendría un aumento de precio?

Desde su aparición en 2020 podría pensarse que, con el paso de los años, el costo de la Xbox Series X|S iría en descenso, algo que no puede estar más alejado de la realidad. Ahora, los avances en la tecnología y la falta de memoria en la RAM han provocado una serie de modificaciones que afectan a este tipo de consolas.

El consumo, entonces, se ha vuelto más difícil debido a los elevados precios que estos productos tienen. Ante ello, OpenAI confirmó un acuerdo para garantizar alrededor de 900 mil obleas de DRAM mensuales con Samsung y Sk Hynix, hecho que permea de manera negativa en la Xbox y demás consolas.

De hecho, el youtuber Moore’s Law is Dead establece que los precios de las consolas relacionadas a Microsoft podrían ser las más afectadas no en un futuro a largo plazo, sino en los próximos meses, lo cual podría afectar la adquisición de las mismas en México y el resto del mundo.

¿Cuánto costará la Xbox Series X|S en México a partir del 2026?

La información antes mencionada no brinda detalles respecto al costo oficial que la Xbox Series X|S tendrá en México a partir del siguiente año, aunque, para dar un poco de contexto de la situación, vale mencionar que actualmente la misma tiene un precio promedio que va de los siete mil hasta los 13 mil pesos.