Tigres, MUY FAVORITO sobre Xolos en los cuartos de final por estos 3 motivos

Los cuartos de final del torneo Apertura 2025 finalmente han llegado y, dentro de estos, destaca el juego entre los Tigres de la UANL y los Xolos de Tijuana, una llave que a priori luce dispareja a favor del conjunto felino por tres motivos especiales que los hacen favoritos al triunfo.

Tigres llegará a este cotejo de cuartos de final como el segundo mejor equipo de la temporada regular solo por debajo de los Diablos Rojos, mientras que Xolos, de la mano de Gilberto Mora, superó la etapa de Play-In luego de vencer a Bravos de Juárez y quedarse con el séptimo puesto de la general.

3 motivos por los que Tigres es muy favorito sobre Xolos en la Liguilla

A lo largo de la historia, Tigres y Xolos de Tijuana se han enfrentado 30 veces, mismas de las cuales los felinos se han hecho con el triunfo en 18 ocasiones por ocho empates y solo cuatro derrotas. De hecho, los fronterizos solo han vencido a su rival en una de las últimas diez veces que se enfrentaron.

Otro punto a destacar es la posición en la tabla, la cual le favorece por completo a los felinos al haber quedado en el segundo lugar con 36 unidades por 24 de Xolos. Cabe recordar que, en caso de un hipotético empate, Tigres accedería a la semifinal precisamente por esta situación.

Por último, Tigres es favorito sobre Tijuana por la solvencia defensiva que ha demostrado en la temporada al registrar solamente 16 goles en contra, convirtiéndose en la mejor defensiva de la campaña por los 26 que el cuadro de Tijuana ha recibido hasta ahora.

¿Cuándo se llevará a cabo la serie entre Xolos y Tigres?

El partido de ida de los cuartos de final entre Xolos y Tigres se llevará a cabo este miércoles 26 de noviembre en punto de las 11 de la noche. Por lo tanto, la vuelta está programada para el sábado 29 del mismo mes en el Volcán Universitario a las 21:10 horas.