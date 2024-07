Las tres finales que se jugarán el domingo 14 de julio

El próximo domingo 14 de julio del 2024, va a ser un día muy importante pues se disputan tres finales claves en el mundo deportivo. Son eventos que van a llamar la atención en todo el mundo y que no te puedes perder.

Harta Cocina se sube al yate para cocinar en la bella Miami

Te puede interesar: El inesperado refuerzo que tendrá la Selección de España para la final de la Euro 2024

Las finales que se van a jugar

La primera final que se va a jugar será en Londres en punto de las 7 am tiempo del centro de México. Se trata de la final de Wimbledon. en la que se van enfrentar Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.El encuentro será en el All England Lawn Tennis and Croquet Club. Alcaraz es el n.º 3 del ranking ATP y Djokovic es el n.º 2.

Este enfrentamiento es la secuela de la final del año pasado, donde el español se quedó con el torneo tras vencer al serbio por 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4.

La segunda final que se tendrá será en punto de las 13 horas tiempo del centro de México cuando España se enfrente a Inglaterra en la Euro 2024. El encuentro será en el Estadio Olímpico de Berlín.

España busca su cuarto título de la Eurocopa, mientras que Inglaterra buscará su primer título del torneo, siendo su segunda final consecutiva luego de perder ante Italia en la edición de 2020.

Por último, a las 18 horas tiempo del centro de México, se disputará la final de Copa América 2024 entre Argentina vs Colombia. El juego será en el Estadio Hard Rock de Miami.

La albiceleste busca convertirse en la selección más ganadora del torneo con 16 títulos, actualmente tiene 15, igualado con Uruguay. Por otra parte, Colombia buscará su segunda Copa América tras haber ganado en 2001.

Resumen: Mazatlán 2-2 San Luis | Jornada 2 | Apertura 2024 Liga BBVA MX

Te puede interesar: Inglaterra tendrá un apoyo especial en las tribunas del Olímpico de Berlín para la Final de la Eurocopa 2024