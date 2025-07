El día que Ozzy Osbourne se echó un palomazo en pleno partido Dodgers vs Cubs en 2003

Ozzy Osbourne, la estrella de la música y pionero del heavy metal quien falleció este martes 22 de julio , es sumamente vinculado en el mundo del deporte al equipo Aston Villa de quien fue fanático, pero también tuvo una relación con el beisbol hace casi 25 años.

Ozzy Osbourne fue invitado en 2003 a Wrigley Field, casa de los Chicago Cubs para el duelo ante los Dodgers de Los Angeles y su figura llamó la atención en el juego OFICIAL de las Grandes Ligas por la personalidad y legado que ya tenía en 2003 Ozzy.

Ozzy Osbourne, y su aparición en Wrigley Field

Fue el 17 de agosto del 2003, cuando Ozzy Osbourne entró a la cabina del estadio de los Cubs, en la séptima entrada tomó el micrófono y se presentó ante una multitud.

Fue entonces que invitó a entonar y cantar Take me out to the ball game, la cual cantó con su característica voz rasposa y metalera, ante la sorpresa de los fanáticos en el estadio y de los peloteros que volteaban al palco para ver a Ozzy cantando la canción tal vez más importante del beisbol.

El juego de aquel día terminó en blanqueada de Dodgers sobre Cubs por 3-0, con gran salida de Hideo Nomo quien trabajó por siete entradas de cuatro hits y cuatro pasaportes sin carreras en contra.

Ese fue uno de los grandes momentos de Ozzy Osbourne ligados al deporte y al beisbol, instante que se recuerda ahora que falleció a los 76 años el músico.

Ozzy Osbourne, la gran pérdida para el mundo de la música

Este martes se informó a través de la cuenta oficial de Ozzy Osbourne, que el cantante, fundador de Black Sabbath, pionero del heavy metal y quien creó canciones inmortales en solitario como Crazy Train o Mama coming home, falleció.

Presuntamente murió en Los Angeles, y su familia explicó que muró tranquilo en su habitación rodeado de su familia.

Ozzy Osbourne padeció desde años de la enfermedad de parkinson que habría llegado luego de una caída que lo afectó, curiosamente más que su vida de excesos y conducta cuestionable como una estrella del rock