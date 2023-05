¡Histórico!: Diana Flores, al Salón de la Fama de la NFL

Diana Flores sigue viviendo en un sueño tras protagonizar el comercial de la NFL titulado “Run with it”, que le otorgó el Sports Emmy Award. Ahora, en el marco de la celebración de dicha campaña y del documental: Diana Flores: La Campeona de Nextitla”, que también protagoniza la mexicana, la NFL ha tomado la decisión de covertirla en la primera jugadora de flag football en ingresar al Museo del Salón de la Fama de la liga.

Ritual NFL El Resumen: Análisis del triunfo de los Chiefs, Super Bowl LVII

En el museo serán exhibidos varios objetos, entre ellos la camiseta que Diana utilizó durante la grabación del comercial “Run with it” y el balón autografiado por la figura de la NFL Billie Jean King, así como el jugador de los Jets Sauce Gardner, quienes también estuvieron involucrados en el spot.

Te puede interesar: Pat Mahomes prefiere campeonatos de la NFL que dinero

“Me siento honrada de que mi camiseta se convierta en parte de la colección del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, junto con las Leyendas de la NFL y las estrellas del fútbol que admiro mucho”, manifestó Diana Flores.

En la ceremonia de los Sports Emmy Awards, Diana estuvo involucrada en los premios para mejor Pieza Sobresaliente en Español por el documental “Diana Flores: The Champion of Nextitla” y el comercial “Run with it” triunfó en la categoría de Contenido de Servicio Público.

La trayectoria de Diana Flores

Diana Flores comenzó a jugar Flag Football desde los ocho años, y en la adolescencia ingresó a la Selección Mexicana de dicha especialidad, con la que ha jugado cuatro mundiales, conquistando una medalla de bronce, una de plata y una de oro en la última edición del certamen, después de derrotar a los Estados Unidos.

Te puede interesar: La mexicana Diana Flores gana el Sports Emmy Award por su comercial con la NFL

La capitalina de 25 años envió cuatro pases de touchdown en dicho compromiso, y a partir de ahí la NFL la ha colocado como una referencia del Flag Football.