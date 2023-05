Los días en que se van a jugar los partidos de Repechaje

Ha concluido la actividad del torneo regular del Clausura 2023 de la Liga MX y quedaron definidos los equipos clasificados directamente a los Cuartos de Final y los que tendrán que disputar el Repechaje. Aunque, también los seis equipos que quedaron fuera del torneo y que ahora tendrán que preparar su plantilla para el Apertura 2023.

Los cuatro equipos que lograron pasar directo a la Liguilla son: Monterrey, América, Chivas y Toluca. Mientras que los ocho equipos que disputarán el Repechaje son: Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Puebla, Atlético de San Luis y Santos.

Los equipos que quedaron eliminados fueron: Querétaro, Pumas, Tijuana, Juárez, Necaxa y Mazatlán. En algunos planteles ya inician los cambios y la salida de jugadores que no rindieron durante el torneo.

¿Cuándo se jugan los partidos de repechaje?

Los enfrentamientos de Repechaje quedaron de la siguiente manera: Pachuca vs Santos, León vs Atlético de San Luis, Tigres vs Puebla y Cruz Azul vs Atlas.

El enfrentamiento de Pachuca vs Santos se disputará en el Estadio Hidalgo, el juego entre León vs Atlético de San Luis se jugará en el Estadio Nou Camp, mientras que el partido de Tigres vs Puebla será desde el Estadio Universitario y por último, el Cruz Azul vs Atlas a las 20:05 horas en el Estadio Hidalgo.

Los juegos de Repechaje se van a disputar el próximo sábado seis de mayo y domingo siete de mayo. Se dividirán dos enfrentamientos para cada día.

Los días y horarios en que se disputará cada partido no se ha dado ha conocer, se espera que en las próximas horas, la Liga MX pueda anunciar cómo quedaron distribuidos los partidos, el día en se juega y el horario.

