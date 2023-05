Se terminó la actividad del torneo regular del Clausura 2023 de la Liga MX. Han quedado definidos los equipos clasificados a la Liguilla y los que tendrán que disputar el repechaje. Además, quedaron seis equipos eliminados de la fase final y que tendrán que ir pensando lo que tendrán que mejorar para en el Apertura 2023.

Los cuatro equipos que logran pasar directo a la Liguilla son: Monterrey, América, Chivas y Toluca. Mientras que los ocho equipos que disputarán el Repechaje son: Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Puebla, Atlético de San Luis y Santos.

Los enfrentamientos de Repechaje quedaron de la siguiente manera: Pachuca vs Santos, León vs Atlético de San Luis, Tigres vs Puebla y Cruz Azul vs Atlas.

¿Cuándo y a qué hora se jugarían los partidos de repechaje?

Los juegos de repechaje se van a disputar el próximo sábado seis de mayo y domingo siete de mayo. Se dividirán dos enfrentamientos para cada día.

El enfrentamiento de Pachuca vs Santos se podría disputar el próximo sábado seis de mayo a las 18 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Hidalgo. Y el juego de cierre de ese día sería el Cruz Azul vs Atlas a las 20:05 horas en el Estadio Azteca.

Para el domingo siete de mayo se disputaría el partido de Tigres vs Puebla a las 19 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario y el último partido sería León vs Atlético de San Luis a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nou Camp.

Los días y horarios en que se van a disputar los encuentros se dieron a conocer entre el lunes 1 de mayo y el martes 2 de mayo.

Cruz Azul vs Atlas - sábado 6 de mayo - 17:00 horas



Pachuca vs Santos - sábado 6 de mayo - 19:10 horas

León vs Atlético de San Luis - 19:06 horas

Tigres vs Puebla - 21:10 horas

