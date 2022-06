‘Dibu’ Martínez: Salir campeón en el Maracaná y Wembley es un sueño

Es un sueño: fue lo que dijo Emiliano ‘Dibu’ Martínez tras ganar la Finalissima en contra de Italia en Wembley. El portero de la selección de Argentina no se quiere despertar y esperar mantener la racha triunfadora en el Mundial Qatar 2022

Por cierto en la Copa del Mundo que inicia el próximo noviembre, Argentina tendrá que enfrentar a Arabia Saudita, México y Polonia. El “Dibu” fue de los futbolistas de la albiceleste que más festejaron el triunfo de este miércoles.

“Ser campeón en el Maracaná y en Wembley es un sueño del que no sé si voy a despertar”, declaró ‘Dibu’ Martínez tras los festejos en el pasto sagrado de Wembley.

El apoyo de la afición argentina fue algo que reconoció el guardameta que milita en el Aston Villa de la Premier League . Incluso agradeció a sus familiares que estaban en Londres.

“Tenía familia aquí. Estaban en la concentración de aficionados en el centro de Londres, y había más de 60 mil argentinos en el estadio, así que nos sentimos realmente como en casa. Estoy muy orgulloso”, señaló el ‘Dibu’ Martínez.

En plenos festejos, Lautaro Martínez, autor del primer gol del partido, fue un poco más mesurado y trato de no perder el foco y la prioridad que para él es la próxima Copa del Mundo Qatar 2022.

“Todavía faltan algunos meses para el Mundial. Sabemos que tenemos cosas por corregir. La verdad que esto no tiene precio. Estamos muy felices por el presente, por el juego y por lo que es este grupo”, dijo el atacante del Inter de Milán.

La suerte de jugar en Wembley

Otro que anotó gol fue Paulo Dybala. El volante ofensivo también habló tras la victoria argentina y sobre la suerte que le trae jugar en la llamada “Catedral” del futbol inglés.

“Hace poco hablaba con uno de los chicos que está con nosotros y me decía que Wembley me da suerte porque marqué aquí con la Juventus contra el Tottenham. Hoy he podido volver a marcar y ganar un título, lo que es muy bonito. Wembley es conocido en todo el mundo. Todo futbolista sueña con jugar aquí", sentenció Dybala.