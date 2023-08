Liga MX: Deja Diego Mejía mensajito para los “Cañoneros” de Mazatlán

Los Bravos aprendieron la lección, luego de la derrota ante Puebla en la jornada anterior, el FC Juárez ya cerró preparación para enfrentar en el Viernes Botanero a los Cañoneros del Mazatlán FC.

Que sigan creyendo en el proyecto, esta liga es súper pareja, no hay equipo fácil, nosotros jugamos todos los partidos para ganar, hoy estoy contento porque tengo prácticamente el plantel completo, falta demasiado torneo, viene la mejor versión de Bravos

, dijo Diego Mejía, técnico de Bravos en la conferencia de prensa.

Haret Ortega sufrió una lesión en el menisco lateral de la rodilla y ya fue intervenido quirúrgicamente. El zaguero central es una dura baja para el proyecto de Diego Mejía, quien aprovechó para mandar un mensaje al futbolista mexicano.

Es una baja muy sensible para todos nosotros, porque es un jugador en el que todos creemos, creemos él es el futuro de esta institución, así que en lo personal me duele muchísimo y al grupo le duele muchísimo, pero sabes que va a regresar bien

, comentó el timonel de Bravos.

Diego Mejía confesó que ya no habrá incorporaciones a la plantilla, no llegará nadie a cubrir la baja de Haret Ortega, el estratega reconoció que tiene suficiente talento en esa posición para cubrir al ex jugador de Toluca y América.

Seguimos en el mismo proyecto con el que arrancamos, seguimos creyendo en los jóvenes, tenemos a Gonzalo Pelúa, a Romero, como Campillo y bueno, me parece que esa posición la tenemos cerrada y si en algún momento tiene que jugar uno de estos jóvenes jugará

, señaló Diego Mejía.

Mejía reconoce la calidad de Mazatlán FC

El duelo del Viernes Botanero ante los Cañoneros será complicado, así lo admitió Diego Mejía, quien reconoció el nivel que tiene el Mazatlán FC en el actual Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX.

Es muy buen equipo, está muy bien dirigido, no es el mismo Mazatlán que enfrentamos en Leagues Cup, un equipo que mejoró mucho en sector defensivo, creo que será un partido bastante entretenido, queremos pelear el liderato, vamos a ir por los tres puntos desde el inicio

, finalizó Diego Mejía.