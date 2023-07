Dieciseisavos de Final al momento en Leagues Cup 2023

Este viernes se terminó la jornada 2 de la fase de grupos de la Leagues Cup y las piezas se van acomodando para la etapa de eliminación directa que inicia el próximo 2 de agosto. Quedan 15 partidos para determinar los 30 clasificados y 15 primeros eliminados del torneo entre Liga MX y MLS.

Hasta el momento hay 15 clubes que ya tienen amarrado el pase a los dieciseisavos de final, 11 de la MLS y 4 de Liga MX: Portland, Columbus, Minnesota, Cincinnati, Inter Miami, Dallas, Philadelphia, DC United, New York City, New England y LAFC por los norteamericanos, mientras que Mazatlán, León, América y Pachuca por el futbol mexicano.

De acuerdo con los resultados hasta el momento en la Leagues Cup, así quedaría la ronda de eliminación directa: Habría 11 equipos mexicanos y 21 de la MLS.

Así se jugarían los 16avos de Final de la Leagues Cup... por ahora



LAFC vs Juárez

León vs Real Salt Lake

Tigres vs Vancouver

Monterrey vs Portland

América vs Minnesota





Toluca vs Kansas City

Chicago vs Columbus

Cincinnati vs Nashville

Philadelphia vs Montreal

New England vs New York City





DC United vs Tijuana

Atlas vs NY Red Bull

Mazatlán vs Charlotte

Houston vs Inter Miami

Dallas vs Cruz Azul

Orlando vs Pachuca

Los equipos mexicanos eliminados hasta este momento serían Atlético San Luis, Pumas, Querétaro, Necaxa, Santos, Chivas y Puebla; aunque todos tienen posibilidades matemáticas de lograr su pase a los 16avos de final en la jornada 3 de la fase de grupos.

El único equipo eliminado matemáticamente de los 47 que forman parte de la Leagues Cup es el St. Louis City, líder general de la Conferencia Oeste de la MLS pero que perdió sus dos partidos de grupo ante América y Columbus.

