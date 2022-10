Diego Cocca dice adiós al Atlas con un emotivo mensaje

A pesar de que Atlas no consiguió clasificar al repechaje, Diego Cocca, ahora exténcico rojinegro, dejó a un lado el final del torneo Apertura 2022 después de la victoria ante el Necaxa, que significó su último partido en el banquillo del cuadro tapatío.

El argentino construyó la época más importante en la historia del equipo al romper la sequía de más de 70 años sin título y conseguir el bicampeonato. Después del encuentro ante los Rayos envió un emotivo mensaje de despedida para la afición rojinegra.

“Realmente es un momento de felicidad, me voy con mucha felicidad porque sé que nos va a unir un vínculo eterno de por vida. Todo lo que vivimos estos dos años de este proceso que hemos aprendido mucho, que hemos tenido un montón de vivencias impresionantes, pero sobre todas las cosas lo que pudimos vivir esas noches mágicas, la del 12 de diciembre aquí y la de Pachuca en la final nos va a unir de por vida”, declaró en conferencia de prensa.

Después de poco más de dos años al frente del club atlista, Cocca se mostró orgullos de haber formado parte de esta institución.

“Me quedo con eso, con este vínculo eterno que vamos a tener toda la vida, en el lugar donde esté voy a desear que al Atlas le vaya muy bien, no tengan la menor de las dudas”.

El término “A lo Atlas” quedó en el olvido

Diego Cocca también habló sobre el término “A lo Atlas” y se despidió con unas contundentes palabras de apoyo.

“Cada uno tendrá su opción y su manera, ese término ‘A lo Atlas’ no existió más, no solo es salir bicampeón, en la manera, en la forma, en los dos fuimos justos merecedores, el crecimiento. Esta fiesta lo viven los grandes, hoy siento que me retiro con un club grande, con títulos, con un cariño que será eterno y no puedo pedir más, me voy completamente lleno. ¡Y arriba el Atlas cabrones! De por vida”.