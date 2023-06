Filtran que Diego Cocca no seguiría al frente de la Selección Mexicana por esta razón

A proceso de Diego Cocca al frente de la Selección Mexicana de futbol le está pasando la factura el fracaso del Mundial de Qatar 2022, normalmente cuando llega un nuevo DT al mando, el ambiente es positivo, hay una atmósfera de cambio que ilusiona a los aficionados y a la prensa misma, pero no ha sido el caso del estratega argentino, quien ha tenido todo en contra desde su nombramiento.

Con la designación de la nueva estructura en la Selección Mexicana para el proceso mundialista de 2026, diversos reportes indican que habrían una ruptura en entre los dueños en la que se discute la continuidad de Diego Cocca para conducir el proyecto en la máxima fiesta del futbol que tendrá sede conjunta en nuestro país, Canadá y Estados Unidos.

En peligro la continuidad de Diego Cocca con la Selección Mexicana

Si Diego Cocca no gana la Copa Oro 2023, prácticamente estaría sentenciando su salida de la Selección Mexicana este año, así lo ha dado a conocer Fox Sports, quien asegura que ese habría sido el planteamiento que le comunicaron al estratega argentino cuando firmó contrato con el equipo nacional. Los últimos compromisos amistosos no acabaron por perfilar un equipo sólido para el compromiso ante Estados Unidos, pues muchos de los elementos no estarán presentes en la actividad de este verano. Una vez concluida la ida ante el conjunto de las Barras y las Estrellas, dará inicio el máximo torneo de la Concacaf a nivel de selecciones y lo que supone para el DT argentino, pues tendría comprometido su proyecto en los resultados que pueda dar.

De acuerdo con la misma fuente de la Selección Mexicana, habría varios dueños que estarían esperando el fracaso de Diego Cocca para poder tomar cartas en el asunto y cambiar de proyecto antes de comenzar de lleno la preparación para el Mundial de 2026. En caso de no ganar la Nations League y sobre todo la Copa Oro, estaría sumamente comprometida su continuidad y en Fox Sports dan por hecha su salida del equipo.

El siguiente compromiso de Diego Cocca será, hasta el momento, el más exigente, y podrá poner en contexto lo que será su proceso una vez que enfrente la ida de las Semifinales en la Nations League ante Estados Unidos en el Allegiant Stadium.

De acuerdo con diversos medios, esta competencia será la carta fuere del equipo de las Barras y las Estrellas, por lo que contarán con el ‘carro completo’ para enfrentar a la Selección Mexicana el próximo jueves 15 de junio.