Te quedas con bronca: Diego Cocca tras el polémica arbitraje en el Atlas vs América
Las Águilas del América derrotaron a los Rojinegros del Atlas con un polémico arbitraje de Marco Ortíz. Diego Cocca no dejó pasar el mal arbitraje en conferencia
Los Rojinegros del Atlas cayeron en la cancha del Estadio Jalisco ante las Águilas del América en un partido con muchos goles y polémica arbitral al existir dos penaltis, un gol anulado y una tarjeta roja. Tras el partido el director técnico del Atlas, Diego Cocca habló sobre las decisiones del cuerpo arbitral.
“Del arbitraje y con el VAR, es off side, es un milímetro, lamentablemente nos tocó y es así. A veces un tema de interpretación te quedas con bronca. El arbitraje es el arbitraje, somos Atlas y construimos un equipo mentalmente fuerte para eso”, puntualizó Diego Cocca.
Cocca valoró lo hecho por sus dirigidos
Por otro lado Diego Cocca dejó de lado las jugadas puntuales y habló de lo peligroso que es un equipo como el América y destacar la importancia de competirle a un equipo así por parte de los Zorros.
“América ataca por todos lados y tratamos de tener mas solides, sostener. Por momentos se hizo y se mejoró. Esto es un proceso, tenemos que tener tranquilidad, no se puede estar mal y bien en ocho partidos. Creo que las muestras están buenas, han mostrado por momentos en el partido con Querétaro y este partido con América donde fuimos superiores por momentos. El equipo está volviendo a tener vida, debemos tener mentalidad agresiva durante 110 minutos y estamos en camino, tengan paciencia”, finalizó Diego Cocca.
