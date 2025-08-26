deportes
OFICIAL: Pumas vs Atlas cambia de horario en la Jornada 7 del Apertura 2025

Mediante redes sociales, Pumas dio a conocer el cambio de horario para recibir al Atlas en el Estadio Olímpico Universitario, juego de la Jornada 7

Pumas no ha tenido un buen inicio en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Con registro de una victoria, dos empates y dos derrotas, el equipo del Pedregal se ubica en el lugar 13 de la tabla general con seis puntos y ahora, de cara a la Jornada 7, el equipo de la UNAM dio a conocer un cambio de horario para recibir al Atlas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

El nuevo horario para Pumas vs Atlas

Durante la presente campaña, Pumas y Pachuca jugaron a las 12:00 del día. Posteriormente, el juego en casa contra Necaxa fue a las 18:00 horas y el pasado fin de semana, el conjunto auriazul y Puebla jugaron a las cinco de la tarde, horario que estaba contemplado para repetirse en el duelo frente a los rojinegros, no obstante, el equipo dirigido por Efraín Juárez hizo el anuncio oficial del cambio de horario.

Mediante redes sociales, Pumas dio a conocer que el partido contra el Atlas se va a disputar en punto de las 16:00 horas, tiempo de la CDMX.

Comandados por Diego Cocca, el Atlas ocupa el puesto 15 de la tabla general con 5 unidades. En calidad de visitantes, el conjunto de ‘La Academia’ tiene marca de un triunfo, un partido empatado y un juego perdido y ahora visitan a unos Pumas que no han podido ganar en casa durante el Apertura 2025 al registrar dos empates y una derrota.

La última ocasión en la que los rojinegros visitaron el Estadio Olímpico Universitario, los equipos dividieron puntos sin poder romper el cero en el marcador en la Jornada 3 del Clausura 2025.

Pumas
Atlas
