El mensaje de Diego Cocca a la afición del Atlas

La afición del Atlas se mostró muy contenta y vivió un momento muy especial en el regreso de Diego Cocca al banquillo de los rojinegros en el juego frente al América en el estadio Jalisco. Luego del recibimiento durante el juego frente al América, el entrenador argentino agradeció y mandó un mensaje en la conferencia de prensa.

“Fue lo más lindo de la noche. Lamentablemente no le pudimos regalar a ala afición un triunfo, pero queremos que se sientan orgullosos del equipo que tienen. Agradezco el cariño de la gente, el telón. Emotivo y contento, me da fuerza para trabajar convencido de que este equipo le va a dar alegrías a la gente de Atlas”, mencionó Diego Cocca.

Cocca analizó la derrota de Atlas vs América

Además el estratega de los tapatíos dio el balance de lo que le dejó el duelo frente al América en el que cayeron los Zorros cuatro goles a dos.

“Hay que ponerse en contexto. Un equipo viene con una racha negativa, que viene con un técnico nuevo y poco entrenamiento que enfrentó a un América con tres años de trabajo y un plantel de los mejores de México. El equipo compitió y pudo haber estado 3-1, si hubiéramos estado 3-1 el equipo hubiera competido más. Lo que pasó fue una expulsión que pudo ser evitable. Jugar con uno menos contra América es imposible. Me quedó con el equipo que peleó de igual a igual. Vamos construyendo, me quedan sensaciones nuevas y ganas de que sea martes para trabajar con mi equipo”, finalizó Diego Cocca.

