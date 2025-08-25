Domènec Torrent reveló abiertamente cuál sería el próximo fichaje de Rayados para el Apertura 2025

Los Rayados del Monterrey son líderes generales de la Liga BBVA MX. Se podría decir que al equipo de Domènec Torrent no le falta nada, pero el entrenador español tiene muy claro el perfil de futbolista que busca. Abiertamente en una conferencia de prensa después de la nueva victoria de su equipo dijo que quiere un ofensivo.

Con un golazo olímpico de Sergio Canales, el fin de semana en el duelo de la Jornada 6 el Monterrey venció al Necaxa. Pese a ser el equipo a vencer en el actual Apertura 2025 y que ya se veía que sería un club peligroso desde el Mundial de Clubes, Torrent asegura que lo que él necesita para hacer más poderosa su plantilla es un atacante.

“Podría ser un 9, un 10 o un interior, lo importante es que aporte gol y un salto de calidad. Si no mejora al plantel, no tiene sentido fichar. Un día te marca ‘Tecatito’, otro Sergio, otro Lucas Ocampos. Es un plantel variado. Ya fuimos de los equipos más goleadores y ahora la repartición es aún mayor”, declaró en el sentido que ya cuenta con futbolistas de gran nivel al ataque.

¿Quién sería el atacante ideal para los Rayados de Torrent?

Después de las declaraciones de Domènec Torrent han empezado a circular muchos rumores. Algunos apuntan a que Denis Bouanga es el principal candidato para ocupar el sitio que solicita el español. También se ha mencionado que Agustín Palavecino está considerado en la lista. La prensa regiomontana reveló que Patrick Cutrone, un delantero italiano de 27 años de edad, sería el elegido.

Patrick Cutrone ha jugado en equipos como el Milan, Valencia y Wolverhampton. Actualmente juega en el Como de Italia, pero su cláusula de salida aseguran que es elevada y eso impediría que llegue a los Rayados, aunque habría sido ofrecido para aterrizar en la Sultana del Norte. Denis Bouanga y Agustín Palavecino eran futbolistas que le interesaban al América, pero el gabonés que milita en la MLS no quiso llegar a Coapa y el futbolista del Necaxa aún está en veremos.