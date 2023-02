“Diego Cocca a nivel internacional con México va a ser un desastre": Ex directivo de Selección Mexicana

Diversos reportes indican que el elegido final por la Federación Mexicana de futbol es el actual estratega de los Tigres, Diego Cocca, quien sería anunciado en las próximas horas por los dirigentes del combinado nacional. De acuerdo con el perfil que buscan las altas esferas del balompié nacional, el técnico argentino sería el que más reúne los requisitos.

A falta de que se haga el anuncio oficial por parte de los directivos nacionales, el nombre de Diego Cocca ha tomado una fuerza inevitable. Aunque no para todos es el candidato ideal, pues uno de los directivos más importantes del fútbol mexicano reveló en entrevista exclusiva para MARCA Claro que su gestión será un ‘desastre’ en el panorama internacional.

Una victoria Fuera de Este Mundo para los Saints | Lo Inésperado

Te puede interesar: Gignac pide ‘no ser celosos’ al poderío económico de Tigres

La crítica para Diego Cocca de importante directivo

Néstor de la Torre, ex directivo de selecciones nacionales habló sobre Diego Cocca y su paso por la Liga BBVA MX. Quien a pesar de haber conseguido un bicampeonato con Atlas, no reúne los requisitos necesarios para ocupar ser el capitán del barco mexicano.

“ Diego Cocca , un técnico que hizo un gran papel con el Atlas, jugando de la forma más defensiva que he visto después de (Luis) Garisto y que fue muy eficiente, pero México jugando internacionalmente de esa forma va a ser un desastre. A lo mejor con otro tipo de jugadores cambia su sistema, pero lo que le he conocido es un desastre.

Néstor aseguró que la elección se sigue valorando por el ‘técnico de moda’, a lo que cuestionó la posible elección de Diego Cocca al frente del proyecto deportivo de la Selección Mexicana para el proyecto de 2026z

“Siguen con conseguir el técnico de moda que ha tenido éxitos últimamente y no con planear de acuerdo a las características de los jugadores mexicanos. Si seguimos con eso, vamos a seguir dando bandazos cada período. No me sorprende”.

MEXSPORTS

Te puede interesar: Mohamed y los técnicos que buscarían los Xolos de Tijuana

“A mí me encantaría que esa comisión de selecciones fueran personajes de fútbol, que tuvieran experiencia y que conocieran el fútbol mexicano, que hayan vivido del fútbol. Puedo hablar de un Manolo Lapuente, un La Volpe”.

Crítica a los directivos de la Selección Mexicana

Néstor de la Torre se mostró crítico con todas las decisiones en general que se han venido tomando, compartiendo su inconformidad.

“ ¿Qué nos ha fallado? El fútbol. Y siguen poniendo personas administrativas que siguen haciendo grupos administrativos, me quedé triste y hasta con coraje de sentir que nos siguen queriendo ver la cara, simplemente porque no quieren perder el poder”, aseguró.

Al margen del posible nombramiento de Diego Cocca como director técnico de México, Néstor de la Torre profundizó más en el problema.

“El fútbol no está teniendo un cambio de fondo en el cual yo vea que a futuro México vaya mejor. Desgraciadamente tenemos tantos problemas sociales, políticos, de ejecución de ley, que estoy viendo lo mismo en el fútbol”.