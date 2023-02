Gignac pide ‘no ser celosos’ al poderío económico de Tigres

La fecha 5 del Clausura 2023 ha confirmado a los equipos regios como dos de las grandes potencias del fútbol mexicano. Monterrey está en la segunda posición con 12 puntos, la misma cantidad que Pachuca (líder del campeonato). Mientras que los Tigres de Gignac se ubican en el tercer lugar con 11 unidades.

En los últimos años el poder adquisitivo de los equipos del norte ha sido determinante para comentar plantillas muy competitivas, reflejado en la representación internacional como el Mundial de Clubes, a lo que André Pierre Gignac pidió ‘no ser celosos’ a quienes les molesta ese tema.

Las palabras de André Pierre Gignac

André Pierre Gignac habló ante la prensa tras una subasta en beneficio de niños de Nuevo León. Durante las preguntas, uno de los periodistas comentó al galo “Hay mucho golpeteo, de que Tigres y Rayados ganan todo a billetazos”, a lo que el ex delantero de la Selección de Francia exclamó “Oh que la ching... que no sean celosos”, en tono de broma), provocando la risa de los reporteros.

"QUE NO SEAN CELOSOS" 😶‍🌫️



Gignac respondió a las críticas de la prensa capitalina a los equipos Regios😮‍💨 pic.twitter.com/TAx3QdTkTe — El Sabor Del Balón (@elsabordelbalon) February 7, 2023

El delantero es el máximo goleador de la historia de los Tigres y ha ganado un total de 4 títulos de goleo. Dos en la liga BBVA MX y dos más en el panorama internacional, la Liga de Campeones de la CONCACAF y el Mundial de Clubes.

Tigres en la Liga de Campeones de la CONCACAF



“Tenemos una CONCACAF, la queremos ganar, tenemos el plantel, la directiva hizo lo que necesitaba hacer para ganar todas las competiciones, vamos por todo. Yo siempre voy por todo, a veces se puede; a veces se gana o se pierde, pero con este grupo tan competitivo que tenemos queremos ir por todo”, sentenció Gignac ante la prensa.

Las palabras de Gignac sobre Nico Ibáñez

André Pierre Gignac habló de la llegada del actual goleador del Apertura 2022 y su adaptación al equipo de Diego Cocca, el atacante francés no dudó en destacar las cualidades del refuerzo.

“Llega el mejor goleador de la temporada, del último campeón... yo lo vi, no sabía que era tan fuerte. No lo voy a alabar mucho porque lo van a subir a no sé dónde para matarlo después, pero no sabía que era tan fuerte”.

Respecto a la adoración de los dos delanteros para la productividad goleadora del equipo, el máximo anotador de la historia de Tigres comentó:

“Eso se trabaja en el entrenamiento, se vive en el día a día, tenemos que trabajarlo, tenemos un entrenador que sabe mucho, ha trabajado con dos delanteros y fue bicampeón. Tiempo al tiempo, acaba de llegar, se tiene que adaptar, el equipo a él, yo a él, pero es un animal, estamos muy entusiasmados”, dijo Gignac a los micrófonos de la prensa.