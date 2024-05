¡Última hora! Diego Lainez es baja de la Selección Mexicana

Malas noticias para Diego Lainez. El futbolista mexicano causo baja de la Selección Mexicana, así lo anunció en sus redes sociales el representivo de nuestro país, y explicaron el motivo por el cual, el jugador de los Tigres no estará más en la convocatoria de Jaime Lozano; asimismo anunciaron quien será el reemplazo.

“Diego Lainez causa baja de nuestra convocatoria rumbo al verano debido a una molestia en el tobillo derecho que viene arrasteando desde la parte dinal del torneo y que lamentablemente no ha evolucionado positivamente. En conjunto con Tigres se decidió que dejara la concentración para iniciar su proceso de recuperación lo antes posible”, posteó México.

Jordi Cortizo reemplazará a Diego Lainez en la Selección Mexicana

Minutos más tarde de anunciar la baja de Lainez, la Selección Mexicana confirmó que Jordi Cortizo será el encargado de sustituir al futbolista de los felinos: “Tras la baja de Diego Lainez, Jordi Cortizo se sube a la convocaoria rumbo al verano ¡A darlo todo por México!” compartieron en sus redes sociales.

Con esto seguirán siendo 31 futbolistas los que están siendo considerados en la lista previa a la Copa América. Ya para el torneo la tendrán que reducir a 26, y que será entregada a más tardar el 12 de junio, fecha límite que puso la CONMEBOL, y cinco de ellos tendrán que buscar una oportunidad más adelante en sus carreras.

El calendario de la Selección Mexicana durante el verano

México y Jaime Lozano tienen 6 partidos confirmados por el momento durante el verano: tres de ellos de caracter amistoso, y tres en la Fase de Grupos del torneo de la CONMEBOL.





México vs Bolivia | 31 de mayo - amistoso

México vs Uruguay | 5 de junio - amistoso

México vs Brasil | 8 de junio - amistoso

México vs Jamaica | 22 de junio | Copa América

México vs Venezuela | 26 de junio | Copa América



México vs Ecuador | 30 de junio | Copa América