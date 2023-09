“El clásico más pasional es el Tigres vs Rayados": Diego Lainez

Basta con ver el rostro de Diego Lainez al escuchar las palabras “Clásico Regio”, para saber que hay pocos o ningún partido que le conmuevan a este grado. Tras ocho meses en Tigres, este fin de semana el seleccionado azteca disputa su quinto partido ante Rayados de Monterrey, y asegura que no hay duelo más pasional en la Liga BBVA MX.

“Yo creo que el de nosotros (es el más pasional), porque es toda la ciudad. Obviamente hay diferentes clásicos y todos son buenos, hay rivalidades increíbles, pero de los que me ha tocado vivir, fue este último”, dijo en entrevista para Azteca Deportes.

Tres de los cuatro Clásicos Regios que ha jugado el atacante de 23 años han sido en fase eliminatoria: ida y vuelta de las semifinales de la Liga BBVA MX, y octavos de final de la Leagues Cup, lo que supone que el factor emocional de estos compromisos ha sido intenso.

“Yo creo que toda la ciudad se paraliza, todos están pendientes, se habla de esto toda la semana, incluso semanas antes, pero todos tienen su particularidad y todos son muy bonitos”, detalló de cara al duelo ante Monterrey este fin de semana.

Claro.. todos tienen lo suyo. Pero la caracterísitca de Tigres, un equipo que muy rápido consigue que los nuevos se identifiquen como parte de la manada, ha deslumbrado a Diego, quien aún teniendo ofertas de Europa sobre la mesa, según reveló en esta misma charla, optó por volver al futbol mexicano.

“De las decisiones más importantes en mi vida. Estaba en Europa, pero sin duda alguna el proyecto de Tigres me encantó, las personas que forman parte de la directiva, ya había compartido historias de éxito con ellos, y todavía eso lo hizo más confiado para mí el regreso, y al principio obviamente como todo, cuesta la adaptación, una nueva ciudad, pero el club me ha brindado toda esa seguridad y me hicieron sentir como en casa y gracias a Dios se pudo dar el campeonato, que ahí está la respuesta a todo, y aunado a eso, es lo que me dice que mi decisión fue correcta”, compartió.

Y es que Diego fue criticado por regresar de Europa. Pero advierte en será en esta etapa de su carrera cuando se encuentren con la mejor versión de ‘El Factor’.

“Como siempre lo he dicho, mi mejor versión está por llegar. No es la que fue en América, no es la que fue en el Betis, no es de Tigres la temporada pasada, siempre está por llegar porque soy una persona que busca mejorar continuamente y todos los días de mi vida.”

Lainez no descarta volver a Europa. “Ya veremos...”, finalizó entre risas.

Los lugares favoritos de Diego Lainez en Monterrey

Diego Lainez está fascinado con su vida en la Ciudad de las Montañas. El exjugador del Real Betis se ha convertido en fanático de las actividades al aire y comparte que acostumbra a salir a lugares como el Parque Ecológico Chipinque o la Cascada de Cola de Caballo para liberar su mente.

“Es una ciudad muy grande que tiene gastronomía, tradición, arte, y muchas variedades para poder hacer una vida feliz”, subrayó el canterano del América, quien además se declaró fiel consumidor del restaurante Gallo71.

“Ya me conocen ahí", sentenció de forma bromista.