Diego Lainez explica su regreso: “todo mundo lo ve, en Europa saben de Tigres”

Diego Lainez fue el fichaje más mediático para el presente Clausura 2023, una operación que Betis decidió mantener como cesión con opción a compra, esperando que el rendimiento de su jugador se incremente y pueda sacarle ventaja deportiva o bien, económica en alguna transacción para el siguiente mercado de fichajes.

La era de Diego Cocca con la Selección Mexicana inicia en Azteca Deportes

Te puede interesar: Estadística revela quién es el mejor arquero para la Selección Mexicana

Diego Lainez habló en exclusiva para ESPN donde explicó que su decisión por Tigres se basó en una proyección que le puede brindar el club, de quién aseguró que es seguido y conocido en Europa.

“Claro, Tigres te da eso, es un equipo grande, mediático, que todo mundo lo ve y en Europa saben de Tigres, hemos visto la actuación que tuvo en el Mundial de Clubes. Este equipo tiene todas las herramientas para llevarte a otro lugar, pero quiero hacer las cosas bien primero en Tigres y después pensar en otras cosas”, sentenció Diego Lainez.

Reuters

¿No firmó con América por dinero?

El atacante felino mandó ‘recadito’ a la directiva azulcrema luego de que no se completara su fichaje por el club y surgieran rumores sobre los motivos.





“No me gusta comentar esto, pero en el sentimiento personal hay cosas que no debieron decir, aparte de que no son ciertas. Yo sigo trabajando, estoy enfocado en Tigres. Obviamente a mí me ven como el malo de la película siempre, pero yo estoy comprometido y feliz aquí con Tigres, hicieron todo para que yo estuviera aquí”, dijo Diego Lainez.

Sobre su llegada a Europa a temprana edad

Diego Lainez ha sido criticado por haber elegido ir a Europa muy joven y sin completar su proceso formativo con América. A lo que el futbolista se mostró tranquilo con su decisión.

“No hay nada escrito y no hay nada que te diga qué es lo correcto y qué no. Al fin y al cabo por mí vinieron y le pagaron 15 millones al América y es algo que no lo hemos visto en los últimos años. ¿Le vas a decir que no a una oportunidad tan grande que no sabes si en seis meses la vas a tener ahí en puerta? (...) Era una oportunidad que tenía que tomar, si me la vuelven a poner a los 18 años y con todo lo que yo viví y si me dicen ‘¿Te vas?’, sentenció el jugador de los Tigres.