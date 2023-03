Estadística revela quién es el mejor arquero para la Selección Mexicana

Diego Cocca llamó a tres porteros en su primer convocatoria: Guillermo Ochoa, Antonio Rodríguez y Carlos Acevedo. Tres guardametas que gustan mucho al estratega y que podrían ser quienes lleven mayoritariamente el proceso de la Selección Mexicana con vistas a 2026.

De acuerdo con información filtrada en los últimos días, Guillermo Ochoa no sería el titular para Diego Cocca, algo que no se podría asegurar hasta no ver las primeras prácticas del nuevo técnico de la Selección Mexicana. Pero con el rumor latente, sería el inicio de un cambio generacional que buscaría al heredero del portero de Salernitana con el combinado nacional.

La primera lista oficial de Diego Cocca con la Selección Mexicana

¿Quien es el portero en mejor forma para la Selección Mexicana desde la estadística?

De acuerdo con las valoraciones del portal ‘Statiskicks’ el guardameta que se mantiene como el más consistente y regular entre los tres convocados por Diego Cocca para la Selección Mexicana es Antonio Rodríguez; el futbolista de Juárez Fc demostró ganar en la mayoría de las categorías como: minutos jugados o remates atajados. Siendo el portero estadísticamente más sólido de los que representarán al combinado nacional.

Sorprendentemente Toño Rodríguez supera a Guillermo Ochoa en el porcentaje total de remates tajados, así como en las salidas. Además el portero de la Liga MX lidera el porcentaje de las porterías imbatidas con el 30 por ciento.

Mientras tanto Guillermo Ochoa se mantiene como el portero de la Selección Mexicana que cuanta con más atajadas, lo cual cobra relevancia de que lo ejecute en Italia con el Salernitana. Otro dato interesante fue la precisión en los pases largos. El portero de la Serie A también dominó en ese apartado respecto a sus compañeros Carlos Acevedo y Toño Rodríguez.

Por su parte Carlos Acevedo, sorprendentemente no ganó en ningún apartado estadístico, con lo cual no quiere decir que sea peor portero, simplemente refleja a un nivel matemático lo que puede aportar cada uno de los guardametas seleccionados por Diego Cocca para los próximos compromisos de la Nations League.