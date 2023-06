VIDEO: ‘Pastelazo’ para Diego Lainez por su cumpleaños 23

Diego Lainez quedó entre los convocados para los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Guatemala y Camerún. El futbolista llega como campeón de la Liga MX con Tigres y espera ir recuperando más confianza en su fútbol para poder ser uno de los elementos importantes en el proceso mundialista de 2026.

A pesar de que no estará presente en la en la lista definitiva de los que diputarán la Copa Oro y Nations League, el futbolista buscará mostrarse de la mejor manera si cuenta con minutos ante Camerún este sábado 10 de junio por la noche. Con mayor motivación ya que Diego Lainez festejó su cumpleaños 23 en plena concentración con Selección Mexicana.

Así fue el festejo de Diego Lainez

Como era de esperarse en la concentración de la Selección Mexicana no pasó de largo el cumpleaños de Diego Lainez para sus compañeros, y recibió un pastel por parte del hotel en el que se hospeda el equipo. Algo que motivó una particular celebración entre sus compañeros, quienes no dudaron en reventar con tremendo ‘pastelazo’ al festejado.

El siguiente compromiso de la Selección Mexicana será ante el equipo de Las Barras y las Estrellas, dentro de la semifinal de la Nations League. Un encuentro que se disputará en el Alligiant Stadium y que contará con lo mejor que dispone Diego Cocca para su primer gran compromiso como director técnico.

Posteriormente el equipo de Cocca, ya sin Diego Lainez y otros elementos nacionales, jugará ante Honduras el inicio de la Copa Oro. Haití y Qatar serán los rivales en la fase de grupo. Particularmente este torneo podría ser determinante para validar el proceso del nuevo estratega argentino, o bien representar un obstáculo en su continuidad al frente del equipo. De vital importancia lo que suceda en el campeonato de la Concacaf.