La relación existente entre Messi y Mbappé en los vestidores del PSG

El astro argentino Lionel Messi terminó su relación laboral con el equipo francés Paris Saint Germain (PSG) y hace unos días se anunció que su futuro futbolístico tiene como destino la MLS con el equipo del Inter Miami.

Se ha especulado que sus dos temporadas de Messi con el PSG no existió una buena relación del argentino con la figura francesa Kylian Mbappé ya que, según la prensa francesa, los dos jugadores querían liderar a la escuadra parisina, lo que un excompañero de ambos desmiente.

El jugador español Ander Herrera, que coincidió con ambos futbolistas la temporada pasada antes de mudarse al Athletic Club, declaró en una entrevista para TYCSport, sobre la relación de ambos futbolistas: “Si tienes a Leo, todos los demás están un pasito por detrás, hasta Mbappé. A Leo no le hace falta hablar para ser respetado. ¿Cómo voy a levantar la voz si Leo no lo hace? Es mentira que había una división con Mbappé. No entiendo por qué el periodismo para ensalzar a uno, hay que matar al otro”, apuntó el futbolista.

Messi, mejor ser humano, que futbolista: Ander Herrera

En la entrevista el mediocampista español se deshace en elogios con el argentino: “Como compañero, Messi superó mis expectativas. Yo lo admiraba mucho como futbolista, y luego como compañero y como persona todavía lo admiro más. No tuvo nunca un mal gesto con nadie. Tuve la oportunidad de tener relación con él y de ir a cenar. Sus hijos y su familia son todos respetuosos. Te da la sensación de que son gente llana, normal, y es el mejor de toda la historia con siete Balones de Oro”.

Sobre su futuro de Messi en el futbol de Estados Unidos, Ander Herrera señaló, “Me alegro mucho por él. Miami es un destino muy apetecible para él y para su familia porque están más cerca de Argentina. En una liga emergente, que está creciendo mucho y en un país que es una potencia mundial. Para él me gusta más Miami que Arabia Saudita. Creo que va a marcar historia para el Inter Miami y le deseo lo mejor. No creo nadie en Barcelona pensara que es prescindible. Es imposible pensarlo. Allí donde está es imprescindible”.