La razón por la que Diego Lainez no irá al Mundial de Qatar 2022

Cuatro jugadores quedaron fuera del Mundial de Qatar 2022. Al medio día del pasado lunes, Gerardo Martino y la Selección Mexicana anunciaron los 26 convocados que buscarán hacer historia en la justa invernal, pero hubo hombres, como Diego Lainez que no corrieron la misma suerte.

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

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Además del futbolista del Braga, Santiago Giménez, goleador de la Europa League con el Feyenoord; Erick Sánchez, futbolista de los Tuzos; y Jesús Angulo, de los Tigres, quedaron fuera de la lista final.

David Medrano explica porque Diego Lainez no irá a Qatar 2022

En el programa de Los Protagonistas, David Medrano, nuestro insider, compartió la razón por la que el 'Tata' decidió dejar fuera el joven atacante.

"Perdió la batalla con Orbelín Pineda, el técnico había sido muy claro con los dos que estaban peleando por un sitio. ¿Qué le aportaba Lainez? Una explosión en la recta final del partido, un tipo capaz de cambiar eso; sin embargo, dificilmente podría pensar en tenerlo de titular, en un encuentro los 90 minutos" compartió Don Deivid.

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Con las malas noticias para ellos, se espera que dichos seleccionados nacionales regresen este martes a nuestro país, ya ni siquiera estarían con el equipo para el encuentro ante su similar de Suecia, última prueba de México, previo al debut en la Copa del Mundo frente a Polonia.

Aunque podría haber una ligera esperanza para alguno de ellos, sobre todo para Giménez, pues en caso de que Raúl Jiménez no pueda recuerparse y la Selección Mexicana demuestre a la FIFA que el 'Lobo Mexicano' no podrá tener minutos en Qatar 2022, podrían llamar al delantero del Feyenoord, pero tienen que ser 24 horas antes del estreno mundialista.

El partido contra los suecos lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes, en punto de la 1:15 PM (tiempo del centro de México).