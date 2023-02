Diego Lainez revela el motivo de su número en Tigres

A la afición de los “Felinos” le llamó mucho la atención que el talentoso atacante mexicano, Diego Lainez, tuviera el “16” en la espalda por todo lo que representa para la historia del club, ya que lo utilizaron Claudio “El Diablo” Núñez y Lucas Lobos.

Sin embargo, este fin de semana, Lainez apareció en el programa en vivo que están grabando Nahuel Guzmán e Igor Lichnovsky, en donde reveló cómo fue esta decisión.

“La verdad no fue por algo en especial, estaba el 16 y el 21, me parece. Entre los dos me gustó más el 16”, comentó el flamante fichaje de los Tigres.

Aunque el “Factor” posteriormente se enteró que este dorsal representa mucho para el equipo regiomontano por estos dos futbolistas que trascendieron en la institución.

“Después Charly me manda que el 16 es un número histórico por Lucas Lobos y Diablo Núñez, entonces dije ‘qué bonito llevar este número’”, añadió.

Diego Lainez quiere tomarse revancha en la Liga BBVA MX

En esta transmisión en vivo, Diego Lainez habló de su experiencia en el futbol europeo y del reto que tendrá ahora en los Tigres. Con un debut muy prometedor, tras entrar de cambio en el partido en el que los dirigidos por Diego Cocca derrotaron a domicilio al Cruz Azul.

El “Factor” señaló que se debe valorar los riesgos que toman los futbolistas mexicanos que emigran al “Viejo Continente”. Además de que reiteró que viene con hambre de revancha.

“Yo sé lo que causó esta decisión en muchas personas, las opiniones son respetadas. Estoy feliz con este reto que tomé y lo voy a aprovechar al máximo”, indicó ante los comentarios de los aficionados en este directo.

Finalmente, Lainez les deseó mucha suerte a Nahuel y Lichnovsky en este proyecto que va tomando más fuerza y que ha sido muy aceptado por los seguidores de los “Felinos”. En este espacio, los dos jugadores del conjunto de la UANL también se dieron el tiempo de analizar la estrategia que utilizaron para derrotar a la Máquina en el Estadio Azteca.