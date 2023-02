Este es el promedio de asistencia en la Liga BBVA MX

Pese a las buenas promociones y entrada gratis en Mazatlán FC, el promedio de asistencia sigue bajo en la Liga BBVA MX. De 1 millón 6681 mil 199 asientos se han ocupado 902 mil 915 lo que representa el 53% de asistencia promedio. La gestión de Mikel Arriola al frente de la Liga BBVA MX está dejando cosas que desear y muchas butacas vacías. Los aficionados asisten cada vez menos a los estadios y los partidos del futbol mexicano lucen tristes y desolados.

Arriola llegó a finales del 2020 y la afición sigue lejos de los estadios por la falta de espectáculo y la violencia que su gestión no ha podido solventar. En 2021 se registró un promedio de 29.3% de asistencia en todo el torneo, pero para el 2022 no cambió mucho la situación y no se llegó ni a la mitad de lo presupuestado con una cifra del 48.2%. Muy diferente a lo que ocurre en la MLS de Estados Unidos donde se batió un récord de aficionados en la temporada y un promedio arriba del 82% de asistencia por partido.

¿Qué significa ser de Chivas o ser de Atlas? | Los Protagonistas

Te puede interesar: ‘Tuca’ Ferretti volvería a dirigir en la Liga MX en el Clausura 2023

Las causas de la baja asistencia en la Liga BBVA MX

El espectáculo ha sido perjudicado por la falta de una planeación a largo plazo y con ocurrencias que ni los mismos jugadores terminan por entender como el nuevo campeonato que darán por puntos. Sin duda, el jugador número 12 siempre será importante y se espera que en México no esté en peligro de extinción por culpa de una mala gestión y dirección.

Te puede interesar: Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2023 tras 5 jornadas

Para este 2023 se vienen varios cambios en la Liga BBVA MX. Los clubes tenían permitido ocho jugadores extranjeros en la cancha. Sin embargo, esta cifra bajará a solo siete. Arriola también anunció que el formato de la Liga BBVA MX será el de un campeonato largo en el que habrán dos Liguillas. El objetivo de esto sería reconocer al mejor equipo de cada año y buscar procesos más estables en los clubes.