¡ÚLTIMA HORA! Ex jugador del América, ya tiene fecha y rival para su debut en su actual club

El mediocampista chileno Diego Valdés, de 31 años, se perfila para hacer su debut con Vélez Sarsfield este fin de semana, tras completar con éxito los exámenes médicos y superar una etapa inicial de rehabilitación por molestias musculares. El jugador, que proveniente del Club América firmó su contrato con el Fortín el pasado mes de junio, estampa su firma tras superar las pruebas cardíacas que inicialmente habían retrasado su incorporación.

La llegada de Valdés a Vélez estuvo marcada por un pequeño contratiempo durante los primeros exámenes clínicos en Argentina, un estudio del corazón arrojó una anomalía leve que obligó a repetir las pruebas al día siguiente. Afortunadamente, los nuevos análisis descartaron cualquier problema de gravedad, y el exjugador de América pudo estampar su rúbrica y comenzar a entrenar a la par de sus compañeros. Paralelamente, el volante superó una lesión muscular detectada al arribar a la ciudad, que le impidió disputar los primeros amistosos de pretemporada, pero que ya forma parte del pasado tras varias semanas de ejercicios de campo y trabajos específicos.

¿Qué dijo Diego Valdés sobre su probable debut en Vélez Sarsfield?

En su última entrevista con Vélez 670 Radio, Valdés expresó su deseo de estrenarse frente a San Lorenzo por la Copa de la Liga Profesional: “Estoy disponible para jugar contra San Lorenzo. Con el cuerpo técnico queremos que ese sea mi debut”, afirmó con confianza, dejando claro que sus piernas y su condición física están al cien por ciento. El entrenador, Guillermo Barros Schelotto, ha venido siguiéndole de cerca desde su llegada, y considera que la polivalencia del jugador le permite actuar tanto de mediocentro ofensivo como de segunda punta, brindando variantes tácticas al esquema habitual.

Valdés llega a Vélez tras una trayectoria destacada en el fútbol mexicano, con más de 150 partidos disputados entre Santos Laguna, Monarcas Morelia y América, donde ganó en tres ocasiones el título de liga y se consolidó como un mediocampista de recorrido, visión de juego y llegada. Su experiencia internacional y su liderazgo dentro de la cancha aportan un refuerzo de peso en la zona media, justo cuando el Fortín busca afirmarse en la parte alta de la tabla y aspirar a títulos domésticos e internacionales.

¿Por qué es tan importante la llegada de Diego Valdés a Vélez Sarsfield?

El posible estreno de Diego Valdés supone no sólo la incorporación de un futbolista de gran rendimiento, sino también un mensaje de ambición por parte de la dirigencia. Vélez confía en que el aporte de un jugador con carácter competitivo y probado en ligas de alto nivel potenciará las aspiraciones del equipo en las competiciones que afrontará en la temporada 2025. De concretarse, Valdés dará el pistoletazo de salida a una nueva etapa que promete ilusionar a la afición fortinera.

