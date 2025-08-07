OFICIAL: El nuevo GRAN fichaje del Chelsea proveniente del Ajax

El Chelsea FC oficializó este 3 de agosto de 2025 la incorporación del joven defensor neerlandés Jorrel Hato procedente del Ajax de Ámsterdam, cerrando la operación por un monto cercano a los 53 millones de dólares. El lateral izquierdo de 19 años rubricó un contrato a largo plazo que le vincula a Stamford Bridge hasta 2032. Ajax, por su parte, conservará un porcentaje de una futura cláusula de reventa, subrayando así la confianza de ambas entidades en el potencial evolutivo del jugador.

Te puede interesar: ¿Mejor pagado? El jugador de la MLS que casi igualará el salario de Lionel Messi

Formado en la cantera del Sparta Rotterdam antes de incorporarse al Ajax en 2018, Hato se consolidó rápidamente como una de las promesas más brillantes del futbol europeo. Desde su debut en febrero de 2023 con el primer equipo, ha acumulado más de 100 apariciones oficiales, alternando con soltura entre el puesto de lateral izquierdo y el de defensa central. Con 1,82 m de estatura, combina su capacidad física con una destacada calidad en el juego de distribución y salida de balón. A nivel internacional, suma ya seis convocatorias y cuatro partidos completos con la selección absoluta de Países Bajos, evidenciando su rápida adaptación al alto nivel competitivo.

Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jorrel Hato en su presentación con el Chelsea?

En su presentación oficial en Londres, Hato no ocultó su entusiasmo: “Estoy muy feliz de unirme a este gran club. Pensé mucho en mi futuro y creo que Chelsea es el lugar ideal para seguir creciendo y desafiarme a mí mismo cada día”. El director técnico del equipo, Enzo Maresca, destacó la versatilidad del joven talento: “Jorrel puede aportar frescura a ambas bandas defensivas y tiene cualidades para adaptarse a distintos esquemas tácticos. Su habilidad con el balón y su carácter competitivo encajan perfectamente en nuestra filosofía de juego”.

¿Cuáles son los grandes refuerzos del Chelsea en el verano del 2025?

Con este movimiento, el Chelsea refuerza su retaguardia en un mercado que ya le ha visto firmar a Dário Essugo, Liam Delap, João Pedro y Jamie Gittens, entre otros, elevando el gasto total estival por encima de los 279 millones de euros. La incorporación de Hato, la cual es quinta gran adquisición del verano para los “Blues”, responde al claro objetivo de fortalecer la plantilla de cara a la exigente temporada de la Premier League y la Champions League. Su llegada, además, refuerza la ambición del club de recuperar protagonismo en las competiciones europeas, aportando juventud y proyección a un vestuario que busca un equilibrio entre experiencia y dinamismo.

Te puede interesar: Estrella de la Premier League dice adiós a su equipo y se acerca a la MLS