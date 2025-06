Diego Valdés al americanismo: “Perdón por no entregar mi mejor versión”

En su despedida del Club América, Diego Valdés, nuevo futbolista de Vélez Sarsfield, abrió su corazón y habló con honestidad sobre el momento más complicado que vivió como azulcrema: su último torneo. El mediocampista chileno reconoció que las lesiones le impidieron rendir al máximo y que ese cierre no fue como lo había imaginado.

“Obviamente, perdón por no entregar en mi último torneo mi mejor versión”, expresó Valdés con autocrítica. “Me tocaron lesiones que la verdad sufría mucho. La gente que estaba atrás de todo esto sabía que siempre ponía mi disposición para estar bien y mejorar lo antes posible”, agregó.

Los últimos momentos de Valdés con el América

Valdés explicó que, a pesar de las adversidades físicas, hizo todo lo posible por recuperarse, pero el cuerpo no le respondió como él deseaba. “Por algo pasan las cosas, por algo no me tocó estar al 100 por ciento”, dijo resignado. Su mensaje estuvo lleno de gratitud hacia el club y la afición, pero también de una honestidad que pocas veces se escucha en un adiós.

Durante ese torneo, Valdés tuvo que vivir desde fuera la gran Final, una situación dolorosa para cualquier futbolista. Aun así, valoró la entrega de sus compañeros y celebró con emoción el tricampeonato conseguido por el equipo. “Fue hermoso levantar un trofeo fuera de tu estadio, ver a la gente y a tu familia allá”, recordó.

A pesar del cierre complicado, Valdés se despidió con la frente en alto y con el cariño intacto hacia el club. “Dios quiera sigan logrando cosas. Siempre les voy a desear lo mejor”, dijo en su mensaje final.

