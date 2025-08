¿Problemas en el corazón? Diego Valdés revela resultados de uno de sus estudios

El pasado 21 de junio 2025 el Club América hizo oficial la salida de Diego Valdés quién es, ahora, jugador del Vélez Sarsfield. En los últimos días, el futbolista chileno dio a conocer que estuvo cerca de no firmar su contrato con Vélez al no pasar unas pruebas medicas pues un estudio del corazón mostró una anomalía que generó preocupación.

En entrevista con Vélez670, Diego Valdés reveló que al llegar con el Vélez, le realizaron un examen al corazón y los resultados no salieron bien, motivo por el que no pudo firmar en ese momento su contrato. Al día siguiente, le realizaron nuevamente las pruebas y se aclaró que no se trataba de ningún problema clave por lo que pudo firmar su fichaje.

El propio futbolista explicó en la entrevista que no hay nada de que preocuparse.

“Cuando llegué a #Vélez me hicieron un examen al corazón y no salió bien. No pudimos firmar por ese tema, pero al otro día lo repetimos, se aclaró y salió todo bien. No hay nada de qué preocuparse”.

Durante su tiempo en el América, no se reportaron anomalías cardíacas, por lo que la noticia sorprendió en el futbol mexicano al ser un futbolista que siempre demostró su gran nivel en el terreno de juego.

Los números de Diego Valdés con el América

Diego en su paso por el América, logró disputar un total de 141 encuentros en los que acumuló 9391 minutos en el terreno de juego en los que marcó 38 goles y dio 31 asistencias.