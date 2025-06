No solo es Diego Valdés: todos los jugadores que podrían quedar fuera del América tras fracasos

El triste desenlace para el América del torneo Clausura 2025 y la eliminación del Mundial del Clubes dejó un ambiente tenso en las instalaciones de Coapa. La caída en la final frente al Toluca y al LAFC, junto con la acumulación de eliminaciones fuera del país, detonó el descontento en el entorno azulcrema. Bajo ese contexto, el futuro de varios integrantes del plantel se encuentra bajo análisis, tales como Diego Valdés.

¿Qué jugadores del América estarían en la lista de transferibles tras el Clausura 2025?

La figura de Diego Valdés, que recibió ofertas desde Brasil , ha sido señalada tras el desenlace que acaba de ocurrir. A pesar de su aporte en títulos anteriores, su desempeño más reciente ha generado molestia en el entorno del club. La disminución de su participación, derivada de lesiones y ajustes tácticos, alimentó las versiones sobre su salida.

Getty Images Diego Valdés encabezaría la lista de salidas del América de cara al Clausura 2025

Fortaleza aparece como interesado en el mediocampista chileno, con una propuesta cercana a los 6 millones de dólares. También Toluca y Tigres se sumarían a la lista de posibles destinos, aunque el entorno del jugador ha asegurado que hasta el momento no hay notificación oficial de parte del club sobre su situación contractual.

Otro nombre con futuro incierto es Javairo Dilrosun. El atacante neerlandés, que llegó con expectativas altas, no logró consolidarse en el once inicial y su continuidad dependería de las decisiones que tome la directiva tras la eliminación del Mundial de Clubes. En una situación similar se encuentra Víctor Dávila, quien ha tenido altibajos desde su llegada. Aunque mostró destellos, no alcanzó regularidad en partidos clave, lo que ha abierto la puerta a rumores sobre un posible traspaso durante la ventana de verano.

¿Por qué América podría renovar gran parte de su plantilla tras no entrar al Mundial de Clubes?

El proyecto encabezado por André Jardine sufrió varios golpes durante los torneos internacionales más recientes. Eliminaciones en Leagues Cup, Concachampions y el playoff para el Mundial de Clubes encendieron las alarmas entre directivos y aficionados. El fracaso en el intento por lograr el tetracampeonato de liga consolidó la percepción de que la plantilla requiere ajustes importantes.

Diversos sectores de la afición azulcrema han comenzado a exigir una renovación profunda, especialmente al considerar que el club cuenta con uno de los presupuestos más altos del futbol mexicano. Al interior de la institución no se descarta una reestructura parcial. Varios elementos, incluidos algunos con contrato vigente, serían evaluados conforme a su rendimiento en la temporada y sus aportes en compromisos de alto nivel.