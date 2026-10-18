Esta es la DIETA de Usain Bolt que lo hizo el hombre más rápido del mundo

Para nadie es un secreto que Usain Bolt es considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y, a su vez, una auténtica leyenda de los Juegos Olímpicos al confirmarse como el atleta más veloz de todos los tiempos durante un largo periodo de tiempo.

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Las marcas que Usain Bolt registró a lo largo de prácticamente una décadas se mantienen hasta nuestros tiempos, y la forma en cómo el jamaiquino se consagró en la historia deriva, entre otras cosas, de la dieta que lo hizo sobresalir entre los demás. ¿Qué comía el deportista en sus mejores momentos como atleta?

¿En qué consistía la dieta de Usain Bolt?

En más de una ocasión Usain Bolt habló de la dieta que lo mantuvo en la élite durante gran parte de sus años como profesional, misma que le permitió mantener la potencia y la energía en sus piernas a pesar de la edad y del poder de otros elementos que siempre lo retaron en la pista.

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Y es que, a lo largo de su etapa como profesional, la dieta de Usain Bolt incorporó una serie de carbohidratos que derivaron del arroz integral que consumía, así como la proteína ubicada en el pescado y en el pollo, mismos que siempre estaban acompañados por frutas y verduras, principalmente el brócoli.

De hecho, El Heraldo Deportes menciona que el desayuno de Usain Bolt consiste en consumir hígado o pollo acompañados de plátanos verdes, una comida que le proporciona energía para el resto del día. Ya en la tarde, el atleta se prepara ensalada con una serie de verduras y frutas variadas.

Usain Bolt y la curiosa anécdota rumbo a los Juegos Olímpicos del 2008

Fue durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 que el nombre de Usain Bolt se volvió tendencia en las redes sociales luego de haber confesado que consumió alrededor de 1,000 nuggets de pollo luego de rechazar la comida local, un consumo que generó alrededor de 5,000 calorías a su cuerpo.