Exjugador de Chivas, exhibido por apostar e intentar ingresar a grupos de apuestas

Dieter Villalpando, exjugador de Chivas y actual elemento del Tepatitlán de la Liga de Expansión MX, ha sido señalado de querer ingresar a grupos de apuestas deportivas del asesor de apuestas Cristian Rey.

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Dieter Villalpando, señalado de querer ingresar a grupos de apuestas deportivas

A través de sus redes sociales, Cristian Rey evidenció a Dieter Villalpando con capturas de pantalla en donde el futbolista le solicita el ingreso a los grupos de apuestas que maneja en donde a cambio de un pago se recibe asesoría en cuanto a 'picks' y montos a apostar.

“Oye, Liga de Expansión, uno de sus futbolistas lleva más de un año pidiéndome entrar a mis grupos de apuestas. Nunca le respondí porque, al parecer, yo cuido más su carrera que él. Hoy se enojó porque perdí un pick. Por favor, hagan algo. Está dañando la imagen de la Liga”, escribió Rey en sus redes sociales junto con capturas de pantalla de los mensajes enviados por Villalpando.

El jugador del Tepatitlán le respondió tras los señalamientos con insultos y reconociendo que había apostado y que había perdido dinero al seguir las recomendaciones que le había hecho Cristian Rey.

“¿Qué wey? ¿Piensas que me van a correr porque subiste eso? A parte de pend..., jo... Ayer también perdí por tu culpa. Te digo para que lo pongas y lo subas, no nada más hoy (…) Solo quería decirte que eres bien put...”, respondió Villalpando.

Oye, @LigaMXExpansion, uno de sus futbolistas lleva más de un año pidiéndome entrar a mis grupos de apuestas. Nunca le respondí porque, al parecer, yo cuido más su carrera que él.



Hoy se enojó porque perdí un free pick.



Por favor, hagan algo. Está dañando la imagen de la Liga👏🏻 pic.twitter.com/Ms2ZKXLlZ6 — Cristian Rey (@SoyCristianRey) September 3, 2026

Dieter Villalpando podría ser despedido del Tepatitlán por participar en apuestas

De acuerdo con el código de ética de la Liga de Expansión MX, los jugadores de la división tienen prohibido participar directa o indirectamente en apuestas o en actividades similares relacionadas.

Sin importar si el jugador apuesta en un partido en el que participa o no y cuyo resultado puede manipular o no, podría existir una infracción a las normas de integridad.

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