Las diferencias entre las Chivas de Leaño y las de Cadena

Los claroscuros con los que las Chivas pasaron de ser un equipo sin grandes aspiraciones a cerrar la fase regular con cuatro triunfos en fila volvieron obligatoria la búsqueda de contrastes entre las dos facetas mostradas a lo largo del semestre.

En el discurso popular, la principal diferencia radica en el ocupante del banquillo. Con Marcelo Michel Leaño, el Guadalajara jamás encontró estabilidad y, tras su despido en la Jornada 13, Ricardo Cadena encabezó un giro de 180 grados que, sin embargo, no impidió al plantel mirar el retrovisor en busca de respuestas o alicientes.

Las diferencias entre Leaño y Cadena

“La verdad es que trabajamos y trabajamos y las cosas no nos salían, no sé por qué razón no salían, pero ahora que estamos pasando por un buen momento, volteamos atrás, a todo lo que pasamos y nos sabe el doble de mejor la victoria”, dijo el mediocampista del Rebaño, Jesús Angulo, en entrevista con Azteca Deportes.

Ante la falta de un diagnóstico contundente, el ‘Canelo’ reveló que el principal motivo del radical cambio puede ser la tranquilidad que llegó con los resultados mismos.

“Yo siento que nos hacía falta ganar. Cuando ganas, se siente un vestidor diferente, un ambiente distinto a cuando pierdes; obviamente, hay mucho más alegría en el grupo y eso es un plus para que el equipo ande bien. Fue más esa parte de que empezamos a ganar y el equipo se sintió con más confianza”, expuso.

Foto: Chivas

Fueron varios meses en los que la causa rojiblanca carecía de rumbo y, a su alrededor, surgió la suspicacia de una atmósfera tóxica entre los integrantes de la plantilla. Hoy, con las aguas más calmadas, esta teoría se ha desmentido.

“Nunca hubo una mala cara, el vestidor siempre estuvo al 100, de la mejor manera, todos trabajando y eso es lo que nos está ayudando. El esfuerzo que hicimos se está viendo reflejado, siempre ha habido un ambiente muy alegre, aquí todos tiran relajo, carrilla y nadie dice nada porque todos aguantan. Es un buen vestidor y está muy chido el ambiente”, desmintió el medallista olímpico en Tokyo 2020.

Y el buen rollo que se pregona en el ‘equipo más querido de México’ conduce a un único objetivo que —sin tapujos— Angulo refiere.

“Tanto yo como mis compañeros tenemos esa hambre de un campeonato, de dejar a Chivas donde se merece, así que se puede esperar lo que sea de Chivas, para bien. Estoy seguro de que vamos a hacer un buen papel en esta liguilla y, si Dios quiere, vamos a pelear el campeonato”, concluyó.

