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Fútbol

Dinamarca vs Portugal; la HORA para VER en VIVO a Cristiano Ronaldo en la Nations League

Dinamarca y Portugal se verán las caras en la Jornada 3 de la UEFA Nations League. Por tal motivo, aquí conocerás todos los detalles sobre Cristiano Ronaldo.

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|Instagram: Cristiano Ronaldo

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Se trata, sin duda, de uno de los duelos más interesantes que habrá a lo largo de esta semana en el futbol internacional. La UEFA Nations League sigue su rumbo y, en esta ocasión, la Portugal de Cristiano Ronaldo deberá viajar a Dinamarca para medirse a su selección.

Mundo de Gigantes Cristiano Ronaldo

Este partido será el escenario perfecto para que el astro portugués se acerque cada vez más a la marca de los 1,000 goles que estableció antes de colgar los botines como futbolista profesional; sin embargo, también sugiere la oportunidad perfecta para que Dinamarca dé un fuerte golpe sobre la mesa.

¿Cómo llega Cristiano Ronaldo a este juego entre Dinamarca y Portugal?

La temporada de Cristiano Ronaldo ha iniciado de forma un tanto lenta tanto con el Al Nassr como con su Selección, esto después de haber reducido su cuota goleadora en relación a los meses pasados debido a distintas aristas, entre las que destacan, por supuesto, su edad.

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Sin embargo, vale decir que Cristiano Ronaldo aún tiene la confianza de su entrenador y el resto del cuerpo técnico lusitano para ser un elemento importante en esta edición de UEFA Nations League, por lo que no se descarta que el portugués vuelva a hacerse presente en el marcador.

¿A qué hora ver en vivo el partido entre Dinamarca y Portugal?

Ambas selecciones forman parte del Grupo D de la UEFA Nations League. Dinamarca inició su participación en este torneo perdieron 3-2 frente a la Noruega de Erling Haaland, mientras que Portugal comenzó derrotando al cuadro de Gales con un único tanto de Joao Félix.

Así como ambas instituciones esperan sumar un triunfo más en lo que es la Jornada 3 del torneo continental que, con el pasar de los años, ha comenzado a ganar más adeptos entre la comunidad futbolera. Dinamarca y Portugal se enfrentarán este jueves a las 12:45 horas (tiempo centro de México) y se podrá ver a través de Sky Sports.

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