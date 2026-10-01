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Dinamarca vs Portugal: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 1 de octubre, partido de la UEFA Nations League; marcador online

La Selección de Portugal se enfrenta a Dinamarca ya sin Cristiano Ronaldo en la concentración

Dinamarca vs Portugal
Dinamarca vs Portugal

Escrito por: Francisco Fernández

Luego de una escandalosa semana en la que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal tras conocer que no tendría minutos en el siguiente partido, el conjunto lusitano buscará volver a la normalidad cuando se enfrente a su similar de Dinamarca este jueves 1 de octubre en partido de la UEFA Nations League.

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