Portugal toma una decisiva medida tras la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración

Portugal no ha esperado ni un instante y tras la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección lusitana el icónico dorsal '7' que lo ha acompañado a lo largo de su fructífera carrera ha sido entregado de inmediato para el compromiso que disputará el equipo este jueves 1 de octubre ante Dinamarca en duelo de la UEFA Nations League.

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Portugal entrega el dorsal '7' de Cristiano Ronaldo a Rafael Leao

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la Selección de Portugal en mitad de la Fecha FIFA y a falta de dos partidos, luego de que se enterara que no sería considerado para el partido ante Dinamarca y tras no ver minutos en el juego anterior ante Noruega.

El conjunto lusitano no se inmutó por la decisión de su histórico astro y de inmediato entregó el dorsal '7' a Rafael Leao, quien portará este número en el encuentro ante los daneses de este jueves 1 de octubre.

Sin embargo, no se trató de una decisión interna en contra del Comandante, sino del cumplimiento de una regla por parte de la UEFA que establece que en torneos oficiales no pueden quedar números vacantes.

Gonçalo Guedes había sido el último portador del dorsal 7 en una convocatoria de Portugal durante la gira de partidos amistosos que tuvieron los lusitanos por América en donde se enfrentaron a México en la reinauguración del Estadio Azteca, y contra Estados Unidos, luego de que Cristiano Ronaldo no pudiera acudir al llamado por una lesión.

Portugal pierde seguidores en redes sociales

La Selección de Portugal ha comenzado a ver su número de seguidores en redes sociales tras la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración y durante las últimas horas ha disminuido su número de followers, principalmente en Instagram en donde pasó de tener 24.8 millones a 24.3 millones en menos de 12 horas.

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