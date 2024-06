Dinamarca vs Serbia alineaciones confirmadas | Fase de grupos EURO 2024

El partido Dinamarca vs Serbia será de vida o muerte en la EURO 2024. Estas selecciones se enfrentan en busca de avanzar a los octavos de final de la Eurocopa. Los daneses no han perdido y son segundo del Grupo C, pero Serbia podría dar la sorpresa si los derrota y apropiarse del segundo boleto a la siguiente ronda.

El partido se disputa este martes 25 de junio en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México en la Fussball Arena de Múnich y aquí te presentamos las alineaciones de Dinamarca y Serbia para esta jornada 3 de la EURO 2024.

La alineación de Dinamarca

K. Schmeichel

J. Andersen, J. Vestergaard, A. Christensen

A. Bah, M. Hjulmand, P. Hojbjerg, J. Maehle

C. Eriksen

J. Wind, R. Hojlund

Startopstillingen mod Serbien 🇩🇰



Kasper Hjulmand har valgt de 11 spillere, der starter inde, når der fløjtes i gang mod Serbien i München 💪



KOM SÅ DANMARK 🇩🇰



📸 @fbbillederdk#herrelandsholdet #ForDanmark pic.twitter.com/0W4L5D71Lw — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 25, 2024

La alineación de Serbia

P. Rajkovic

M. Veljkovic, N. Milenkovic, S. Pavlovic

S. Mijailovic, I. Ilic, N. Gudelj, A. Zlvkovic

L. Samardzic, S. Lukic

A. Mitrovic

